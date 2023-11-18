Путин и ХАМАС преследуют одну цель — Байден

Президент США Джо Байден отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин и палестинская террористическая группировка ХАМАС преследуют общую цель и ведут войну против демократических стран.

Что общего у Путина и ХАМАС

Байден подчеркнул, что российская преступная армия по приказу кремлевского диктатора пытается уничтожить демократию в Украине.

В то же время террористы ХАМАСа нападением на Израиль 7 октября также атаковали демократическую страну.

Американский лидер подчеркнул, что необходимо действовать и против кремлевского режима Путина и против террористов ХАМАС для безопасного будущего для всего мира.

Байден подчеркнул, что в настоящее время мир переживает переломный момент, когда решения принимаются одновременно в ответ на кризис в Европе и на Ближнем Востоке.

Эти события, по мнению американского президента, будут определять направление будущего для следующих поколений.

Смогут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить бок о бок в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности? – отметил Байден. Поделиться

По его словам, главным вопросом является то, будут ли США неустанно следовать положительному видению будущего, или позволят ли ты разделяющим другие ценности погрузить мир в большую опасность и раздробленность.

Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС.

И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться беспорядком. Америка не может и не позволит этому произойти. В интересах нашей национальной безопасности и во благо всего мира, - подчеркнул Байден. Поделиться

Продолжат ли США борьбу за обеспечение безопасности в мире

По его словам, весь мир ждет от США решения ключевых вызовов современности.

Америка возьмет на себя эту обязанность, поскольку в противном случае риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение будут только расти.

Мы не позволим этому произойти. По опыту двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе, - отметил Байден. Поделиться

Он отметил, что это напрямую привлекает США, поэтому обязательства Штатов перед Украиной сегодня – это инвестиции и в американскую безопасность.

Байден подчеркнул, что Штаты не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но оказывают оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.

Он добавил, что Штаты делают это не в одиночку, а вместе с более чем 50 странами.