Путин и ХАМАС преследуют одну цель — Байден

Президент США Джо Байден отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин и палестинская террористическая группировка ХАМАС преследуют общую цель и ведут войну против демократических стран.
Что общего у Путина и ХАМАС
Байден подчеркнул, что российская преступная армия по приказу кремлевского диктатора пытается уничтожить демократию в Украине.
В то же время террористы ХАМАСа нападением на Израиль 7 октября также атаковали демократическую страну.
Американский лидер подчеркнул, что необходимо действовать и против кремлевского режима Путина и против террористов ХАМАС для безопасного будущего для всего мира.
Байден подчеркнул, что в настоящее время мир переживает переломный момент, когда решения принимаются одновременно в ответ на кризис в Европе и на Ближнем Востоке.
Эти события, по мнению американского президента, будут определять направление будущего для следующих поколений.
По его словам, главным вопросом является то, будут ли США неустанно следовать положительному видению будущего, или позволят ли ты разделяющим другие ценности погрузить мир в большую опасность и раздробленность.
Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС.
Продолжат ли США борьбу за обеспечение безопасности в мире
По его словам, весь мир ждет от США решения ключевых вызовов современности.
Америка возьмет на себя эту обязанность, поскольку в противном случае риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение будут только расти.
Он отметил, что это напрямую привлекает США, поэтому обязательства Штатов перед Украиной сегодня – это инвестиции и в американскую безопасность.
Байден подчеркнул, что Штаты не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но оказывают оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.
Он добавил, что Штаты делают это не в одиночку, а вместе с более чем 50 странами.
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