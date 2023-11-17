Експерт вказав на головний результат зустірчі Байдена та Сі Цзіньпіна

Політолог Ігор Рейтерович вирішив пояснити, як нещодавні перемовини американського та китайського лідерів можуть вплинути на майбутнє їхніх країн.

Про що домовилися Байден та Сі

Один з найважливіших результатів цієї зустрічі - відновлення військової комунікації між Вашингтоном та Пекіном.

Якщо ми говоримо про проблему Тайваню, то це свідчить про те, що сторони розуміють, що потенційно можуть бути дії, які одна зі сторін розглядатиме як провокації. Для того, щоб це не спровокувало війну, треба мати прямий зв'язок, який дозволить швидко обговорити та розв'язати це питання, – пояснив експерт. Поширити

За його словами, це поки лише перші кроки, однак це точно краще, ніж нічого.

Заради цього прогресу у відносинах Байден навіть погодився інформаційно підіграти Китаю й дав Пекіну можливість потішитися роллю другого полюса, хоча він поки ним ще не став.

Реальні результати розмови щодо російсько-української війни ми побачимо за допомогою опосередкованих факторів. Тобто, якщо Китай найближчим часом обмежить торгівлю певними видами товарів з Росії, то очевидно, що з боку Байдена був натяк і Сі Цзіньпін зрозумів його,– додав Рейтерович. Поширити

Як можуть розвиватися події навколо Тайваню

Американський лідер заявив своєму колезі, що Вашингтон підтримує позицію одного Китаю та проти ескалації конфлікту.

Проте це не завадить Пекіну продовжувати грати в дипломатичні ігри.

Як вдалося дізнатися журналістам, Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що Китай не збирається у військовий спосіб відвойовувати Тайвань.

На переконання політолога, це означає, що вони можуть це зробити в інший спосіб.