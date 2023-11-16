Китай засудив слова Байдена про "диктатора" Сі Цзіньпіна

Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" через кілька годин після їхньої особистої зустрічі. МЗС Китаю відреагувало на слова президента США.

Китай обурили слова Байдена про "диктатора" Сі

Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова президента США Джо Байдена, який назвав диктатором китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Ця заява є вкрай неправильною і безвідповідальною політичною маніпуляцією, – зазначила речниця китайського МЗС Мао Нін. Поширити

Речниця китайського МЗС заявила, що Пекін "виступає рішуче проти" таких висловлювань.

Вона додала, що "завжди знайдуться люди з прихованими мотивами", які намагатимуться зашкодити американсько-китайським відносинам, але "їм це не вдасться".

Мао Нін відмовилась уточнити, кого має на увазі, говорячи про таких людей.

Байден вдруге назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

Президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором" всього через кілька годин після їхньої особистої зустрічі. Заяву Байдена наводить CNN.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі називати Сі диктатором, як він це робив у минулому, Байден відповів: "Ну, дивіться, він ним і є".

Він диктатор в тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною, – сказав американський президент, додавши, що китайський уряд "абсолютно відрізняється від нашого". Поширити

Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.

Лідери домовилися "відновити військову співпрацю на високому рівні між двома країнами на основі рівності та поваги".

Обидві сторони також відновлять зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.