Китай осудил слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" спустя несколько часов после их личной встречи. МИД Китая отреагировал на слова президента США.

Китай возмутили слова Байдена о "диктаторе" Си

Министерство иностранных дел Китая осудило слова президента США Джо Байдена, назвавшего диктатором китайского лидера Си Цзиньпина.

Это заявление крайне неправильной и безответственной политической манипуляцией, – отметила спикер китайского МИД Мао Нин. Поделиться

Представитель китайского МИД заявила, что Пекин "выступает решительно против" таких высказываний.

Она добавила, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами", которые постараются повредить американо-китайским отношениям, но "им это не удастся".

Мао Нин отказалась уточнить, кого подразумевает, говоря о таких людях.

Байден во второй раз назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором" всего через несколько часов после их личной встречи. Заявление Байдена приводит CNN.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он и дальше называть Си диктатором, как он это делал в прошлом, Байден ответил: "Ну, смотрите, он им и есть".

Он диктатор в том смысле, что он человек, управляющий коммунистической страной, – сказал американский президент, добавив, что китайское правительство "совершенно отличается от нашего". Поделиться

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Лидеры договорились "восстановить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения".

Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.