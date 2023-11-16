Си Цзиньпин пообещал Байдену не атаковать Тайвань в "ближайшие годы" – The Independent
Категория
Мир
Дата публикации

Си Цзиньпин пообещал Байдену не атаковать Тайвань в "ближайшие годы" – The Independent

Байден
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Источник:  The Independent

Лидер Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену на встрече в Калифорнии, что КНР не собирается атаковать Тайвань в ближайшие годы.

Что сказал Си Цзиньпин

Китайский лидер выразил надежду на мирное «воссоединение» с Тайванем, но вместе с тем изобразил условия, при которых Пекин может применить военную силу. Си Цзиньпин дал понять Байдену, что вопрос Тайваня является самой большой угрозой американско-китайским отношениям.

Байден в ответ сказал, что США «привержены поддержанию мира и стабильности в регионе», но Китай должен уважать выборы на Тайване.

Также лидеры договорились возобновить прямые контакты между Министерствами обороны обеих стран, которые прекратились в августе 2022 после визита тогда еще спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Возобновляется диалог на политическом и оперативном уровнях. Конфликт между США и Китаем

Конфликт между США и Китаем

Одна из главных причин конфликта между Китаем и США – это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

МИД Тайваня прогнозирует возможное нападение Китая в 2027 году. Глава ведомства заявлял в апреле 2023 года, что Тайвань воспринимает китайскую военную угрозу очень серьезно. В разведке США считают, что Си Цзиньпин приказал военным быть готовыми к возможному силовому захвату острова к 2027 году.

26 июля 2023 года Тайвань впервые провел военные учения в международном аэропорту «Таоюань» — солдаты тренировались защищать объект от потенциального нападения Пекина. Аналитики отмечают, что Тайвань использовал опыт обороны аэропорта "Антонов" под Киевом украинскими бойцами, защищавшими его от атак российских десантников.

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