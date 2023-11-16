Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену не атакувати Тайвань у "найближчі роки" — The Independent

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену на зустрічі у Каліфорнії, що КНР не збирається атакувати Тайвань у «найближчі роки».

Що сказав Сі Цзіньпін

Китайський лідер висловив надію на мирне «воззʼєднання» з Тайванем, але водночас змалював умови, за яких Пекін може застосувати військову силу. Сі Цзіньпін дав зрозуміти Байдену, що питання Тайваню є найбільшою загрозою американсько-китайським відносинам.

Байден у відповідь сказав, що США «віддані підтримці миру і стабільності в регіоні», але Китай повинен поважати вибори на Тайвані.

Також лідери домовились відновити прямі контакти між Міністерствами оборони обох країн, які припинились у серпні 2022 року після візиту тоді ще спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Відновлюється діалог на політичному та оперативному рівнях.Конфлікт між США та Китаєм

Конфлікт між США та Китаєм

Одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.

26 липня 2023 року Тайвань уперше провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати обʼєкт від потенційного нападу Пекіну. Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.