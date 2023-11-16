Байден озвучив, про що домовилися із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден назвав зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "конструктивною і продуктивною", сказавши, що лідери домовилися, зокрема, про відновлення військових зв’язків.

Деталі домовленостей Байдена та Сі Цзіньпіна

Лідери домовилися "відновити військову співпрацю на високому рівні між двома країнами на основі рівності та поваги".

Обидві сторони також відновлять зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA — President Biden (@POTUS) November 15, 2023

Сторони також домовилися створити робочу групу з боротьби з наркотиками, а також міжурядовий діалог щодо штучного інтелекту.

Крім цього, лідери двох країн також пообіцяли збільшити кількість авіарейсів на початку наступного року та розширити обміни в галузі освіти, іноземних студентів, культури, спорту та бізнесу.

Байден також сказав, що лідери домовилися бути готовими відповісти на телефонні дзвінки одне одного.

За словами Байдена, під час чотиригодинних переговорів лідери двох країн домовилися про обмеження потоку фентанілу, відновлення військових зв'язків і спільну роботу над штучним інтелектом.

Байден заявив, що згода Китаю на скорочення хімічних речовин-прекурсорів фентанілу "врятує життя", і сказав, що цінує прихильність Сі в цьому питанні.

Зустріч лідерів США і Китаю

Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.

Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.

Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.