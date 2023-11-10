Історична зустріч у Сан-Франциско. Про що Джо Байден говоритиме з Сі Цзіньпіном

США та Китай хочуть стабілізувати відносини на тлі зростаючої напруженості через військову активність Китаю поблизу Тайваню. Президенти двох країн розглядатимуть і можливість відновлення військових каналів зв'язку.

Байден і Сі зустрінуться у США

Президент США Джо Байден на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско 15 листопада говоритиме про необхідність відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості з таких питань як військова активність Китаю поблизу Тайваню і намагання США перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій.

За даними американських посадовців, лідери обговорять низку питань. Наприклад, перспективу відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері, – сказав один з американських посадовців. Поширити

За його словами, Байден висловить Сі занепокоєння "небезпечною" і "провокаційною" військовою активністю Китаю навколо Тайваню.

Посадовці наголошують, що саміт не означає зміну в політиці США щодо Китаю, але є визнанням того, що держави потребують ефективних каналів комунікації.

Зустріч президентів США та Китаю: що відомо

За даними ЗМІ, Байден і Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада.

27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї. Перед тим топ-дипломат Китаю зустрічався також із держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Остання зустріч Байдена та Сі відбулася на полях саміту G20 в Індонезії в листопаді 2022 року.

Це була їхня перша особиста зустріч після того, як Байден став президентом. До цього вони п’ять разів спілкувалися по телефону та відеоконференції.

Головне агентство безпеки Китаю у вересні натякнуло, що будь-яка зустріч Сі та Байдена залежатиме від того, чи Сполучені Штати «проявлять достатню щирість».

Американські офіційні особи, такі як Раймондо та Єллен, нещодавно заявили, що Сполучені Штати не хочуть розривати з Китаєм, але Пекін висловив стурбованість з приводу схвалення США продажу зброї та військового фінансування Тайваню.

У листопаді в Сан-Франциско відбудеться саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який може відвідати Сі. Він нещодавно пропустив саміт G20 у Нью-Делі, на якому був присутній Байден.