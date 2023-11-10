Историческая встреча в Сан-Франциско. О чем Джо Байден будет говорить с Си Цзиньпином

США и Китай хотят стабилизировать отношения на фоне растущей напряженности из-за военной активности Китая вблизи Тайваня. Президенты двух стран будут рассматривать возможность возобновления военных каналов связи.

Байден и Си встретятся в США

Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября будет говорить о необходимости возобновления каналов связи между вооруженными силами обеих стран.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Стороны пытаются восстановить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам как военная активность Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

По данным американских чиновников, лидеры обсудят ряд вопросов. К примеру, перспективу восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашней спикерки Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере, – сказал один из американских чиновников. Поделиться

По его словам, Байден выразит Си обеспокоенность "опасной" и "провокационной" военной активностью Китая вокруг Тайваня.

Чиновники отмечают, что саммит не означает изменение в политике США по отношению к Китаю, но является признанием того, что государства нуждаются в эффективных каналах коммуникации.

Встреча президентов США и Китая: что известно

По данным СМИ, Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября.

27 октября Байден принял министра иностранных дел Китая и главу канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Ван И. Перед тем топ-дипломат Китая встречался также с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Последняя встреча Байдена и Си прошла на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Это была их первая личная встреча после того, как Байден стал президентом. До этого они пять раз общались по телефону и видеоконференции.

Главное агентство безопасности Китая в сентябре намекнуло, что любая встреча Си и Байдена будет зависеть от того, будет ли Соединенные Штаты «проявить достаточную искренность».

Американские официальные лица, такие как Раймондо и Йеллен недавно заявили, что Соединенные Штаты не хотят разрывать с Китаем, но Пекин выразил обеспокоенность по поводу одобрения США продажи оружия и военного финансирования Тайваня.

В ноябре в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который может посетить Си. Он недавно пропустил саммит G20 в Нью-Дели, на котором присутствовал Байден.