Байден зробив заяву щодо конкуренції США та Китаю

Американський президент Джо Байден під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем заявив, що конкуренція між їх країнами не має перерости в конфлікт.
Конкуренція між США та Китаєм не має перерости в конфлікт
Американський президент Джо Байден під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем заявив, що конкуренція між їх країнами не має перерости в конфлікт.
Він також заявив, що вони з китайським лідером несуть відповідальність перед своїми народами та світом за те, щоб працювати разом, коли це в їх інтересах.
Зустріч лідерів США і Китаю
Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.
Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.
Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.
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