Історична зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна у США — перші подробиці

Президент США Джо Байден зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.
Що відомо про їх зустріч
За даними кореспондента Associated Press Сьон Мін Кіма, Байден і Сі Цзіньпін починають переговори у Сан-Франциско.
Як зазначили в CNN, Байден та Сі Цзіньпін тепло привітали один одного біля особняка, що знаходиться на південь від Сан-Франциско. Для лідерів розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав.
Байден та Сі Цзіньпін відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.
Білий дім показав початок переговорів двох делегацій на чолі з президентом США та китайським лідером. На початку переговорів вони обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.
Вступні промови Байдена та Сі Цзіньпіна
Він визнав, що за останні 50 років відносини Китаю та США "ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед".
У свою чергу Байден зазначив, що для нього є "честю та задоволенням" приймати китайського лідера у США.
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