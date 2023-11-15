Історична зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна у США — перші подробиці

Президент США Джо Байден зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Що відомо про їх зустріч

За даними кореспондента Associated Press Сьон Мін Кіма, Байден і Сі Цзіньпін починають переговори у Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

Як зазначили в CNN, Байден та Сі Цзіньпін тепло привітали один одного біля особняка, що знаходиться на південь від Сан-Франциско. Для лідерів розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав.

Байден та Сі Цзіньпін відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.

Білий дім показав початок переговорів двох делегацій на чолі з президентом США та китайським лідером. На початку переговорів вони обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

Вступні промови Байдена та Сі Цзіньпіна

КНР та США не мають права повертатися один до одного спиною, конкуренція не повинна стати превалюючим трендом... Вважаю двосторонні відносини США та КНР "найважливішими" у всьому світі, - зазначив під час своєї промови Сі Цзіньпін. Поширити

Він визнав, що за останні 50 років відносини Китаю та США "ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед".

Для двох таких великих країн, як Китай та США, відвернутися одна від одної - не варіант, - уточнив китайський лідер. Поширити

У свою чергу Байден зазначив, що для нього є "честю та задоволенням" приймати китайського лідера у США.