Историческая встреча Байдена и Си Цзиньпина в США — первые подробности
Категория
Мир
Дата публикации

Историческая встреча Байдена и Си Цзиньпина в США — первые подробности

Байден и Си
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Источник:  Associated Press

Президент США Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Что известно об их встрече

По данным корреспондента Associated Press, Сен Мин Кима, Байден и Си Цзиньпин начинают переговоры в Сан-Франциско.

Как отметили в CNN, Байден и Си Цзиньпин тепло поздравили друг друга у особняка, расположенного к югу от Сан-Франциско. Для лидеров разостлали красную дорожку, на которой стояли морские пехотинцы и флаги двух государств.

Байден и Си Цзиньпин отказались отвечать на вопросы журналистов перед встречей.

Белый дом показал начало переговоров двух делегаций во главе с президентом США и китайским лидером. В начале переговоров они обменялись приветствием и вступительными речами. После этого стартовала закрытая встреча.

Вступительные речи Байдена и Си Цзиньпина

КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом... Считаю двусторонние отношения США и КНР "важнейшими" во всем мире, - отметил во время своей речи Си Цзиньпин.

Он признал, что за последние 50 лет отношения Китая и США "никогда не были гладкими, но они продолжают двигаться вперед".

Для двух таких крупных стран, как Китай и США, отвлечься друг от друга – не вариант, – уточнил китайский лидер.

В свою очередь Байден отметил, что для него "честь и удовольствие" принимать китайского лидера в США.

Беседы с глазу на глаз ничем не заменить... Господин президент, мы давно знаем друг друга. Мы не всегда соглашались друг с другом... но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными, – добавил он.

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