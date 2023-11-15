Историческая встреча Байдена и Си Цзиньпина в США — первые подробности

Президент США Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
Что известно об их встрече
По данным корреспондента Associated Press, Сен Мин Кима, Байден и Си Цзиньпин начинают переговоры в Сан-Франциско.
Как отметили в CNN, Байден и Си Цзиньпин тепло поздравили друг друга у особняка, расположенного к югу от Сан-Франциско. Для лидеров разостлали красную дорожку, на которой стояли морские пехотинцы и флаги двух государств.
Байден и Си Цзиньпин отказались отвечать на вопросы журналистов перед встречей.
Белый дом показал начало переговоров двух делегаций во главе с президентом США и китайским лидером. В начале переговоров они обменялись приветствием и вступительными речами. После этого стартовала закрытая встреча.
Вступительные речи Байдена и Си Цзиньпина
Он признал, что за последние 50 лет отношения Китая и США "никогда не были гладкими, но они продолжают двигаться вперед".
В свою очередь Байден отметил, что для него "честь и удовольствие" принимать китайского лидера в США.
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