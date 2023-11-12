Байден хочет возобновить военное сотрудничество с Китаем — Белый дом
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Байден хочет возобновить военное сотрудничество с Китаем — Белый дом

Джо Байден
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Источник:  Reuters

Президент США Джо Байден хочет возобновить военные связи с Китаем и намерен обсудить это во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Что известно о намерениях Байдена по урегулированию отношений с Китаем

По словам советника американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Байден решительно настроен для возобновления военных связей с Китаем.

Президент решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений, – отмечает Салливан.

По его словам, восстановление военных связей может произойти на всех уровнях, от высшего военного руководства до представителей на оперативно-тактическом уровне, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

В эфире программе "State of the Union" на CNN Салливан заявил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военным связям во время встречи с Си Цзиньпином, но отказался предоставить дальнейшие подробности.

Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Это главный вопрос повестки дня, – объясняет советник американского президента.

Что известно о встрече Байдена с Си Цзиньпином

Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Это будет только вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.

Ожидается, что на встрече Байдена и Си будут обсуждаться глобальные вопросы – от войны между Израилем и ХАМАСом до вторжения России в Украину, связи Северной Кореи с Россией, Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион, права человека, производство фентанила, искусственный интеллект. также "справедливые" торговые и экономические отношения, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

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