Байден хочет возобновить военное сотрудничество с Китаем — Белый дом

Президент США Джо Байден хочет возобновить военные связи с Китаем и намерен обсудить это во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Что известно о намерениях Байдена по урегулированию отношений с Китаем
По словам советника американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Байден решительно настроен для возобновления военных связей с Китаем.
По его словам, восстановление военных связей может произойти на всех уровнях, от высшего военного руководства до представителей на оперативно-тактическом уровне, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".
В эфире программе "State of the Union" на CNN Салливан заявил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военным связям во время встречи с Си Цзиньпином, но отказался предоставить дальнейшие подробности.
Что известно о встрече Байдена с Си Цзиньпином
Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Это будет только вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.
Ожидается, что на встрече Байдена и Си будут обсуждаться глобальные вопросы – от войны между Израилем и ХАМАСом до вторжения России в Украину, связи Северной Кореи с Россией, Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион, права человека, производство фентанила, искусственный интеллект. также "справедливые" торговые и экономические отношения, сообщил высокопоставленный американский чиновник.
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