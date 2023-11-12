Байден хоче відновити військове співробітництво з Китаєм — Білий дім

Президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм і планує обговорити це під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Що відомо про наміри Байдена щодо врегулювання відносин з Китаєм

За словами радника американського лідера з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Байден рішуче налаштований на відновлення військових зв’язків із Китаєм.

Президент рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь, - зазначає Салліван. Поширити

За його словами, відновлення військових зв’язків може відбутись на всіх рівнях, від вищого війського керівництва до представників на оперативно-тактичному рівні, а також "на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В ефірі програмі "State of the Union" на CNN Салліван заявив, що Байден намагатиметься "просунути м'яч" щодо військових зв'язків під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, але відмовився надати подальші подробиці.

Китайці в основному розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Це головне питання порядку денного, - пояснює радник американського президента. Поширити

Що відомо про зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном

Байден вперше за рік особисто зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року.

Очікується, що на зустрічі Байдена і Сі будуть обговорюватися глобальні питання – від війни між Ізраїлем і ХАМАСом до вторгнення Росії в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, а також "справедливі" торговельні та економічні відносини, повідомив високопоставлений американський чиновник.