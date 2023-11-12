Байден хоче відновити військове співробітництво з Китаєм — Білий дім

Президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм і планує обговорити це під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Що відомо про наміри Байдена щодо врегулювання відносин з Китаєм
За словами радника американського лідера з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Байден рішуче налаштований на відновлення військових зв’язків із Китаєм.
За його словами, відновлення військових зв’язків може відбутись на всіх рівнях, від вищого війського керівництва до представників на оперативно-тактичному рівні, а також "на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".
В ефірі програмі "State of the Union" на CNN Салліван заявив, що Байден намагатиметься "просунути м'яч" щодо військових зв'язків під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, але відмовився надати подальші подробиці.
Що відомо про зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном
Байден вперше за рік особисто зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.
Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року.
Очікується, що на зустрічі Байдена і Сі будуть обговорюватися глобальні питання – від війни між Ізраїлем і ХАМАСом до вторгнення Росії в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, а також "справедливі" торговельні та економічні відносини, повідомив високопоставлений американський чиновник.
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