Байден озвучил, о чем договорились с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден назвал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином "конструктивной и продуктивной", сказав, что лидеры договорились, в частности, о возобновлении военных связей.

Детали договоренностей Байдена и Си Цзиньпина

Лидеры договорились "восстановить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения".

Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA — President Biden (@POTUS) November 15, 2023

Стороны также договорились создать рабочую группу по борьбе с наркотиками, а также межправительственный диалог по искусственному интеллекту.

Кроме того, лидеры двух стран также пообещали увеличить количество авиарейсов в начале следующего года и расширить обмены в области образования, иностранных студентов, культуры, спорта и бизнеса.

Байден также сказал, что лидеры договорились быть готовы ответить на телефонные звонки друг друга.

По словам Байдена, в ходе четырехчасовых переговоров лидеры двух стран договорились об ограничении потока фентанила, восстановлении военных связей и совместной работе над искусственным интеллектом.

Байден заявил, что согласие Китая на сокращение химических веществ-прекурсоров фентанила "спасет жизнь", и сказал, что ценит приверженность Си в этом вопросе.

Встреча лидеров США и Китая

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.