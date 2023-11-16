Чи вплине зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на позицію КНР щодо України — МЗС Китаю

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що зустріч президента Сі Цзіньпіна з американським лідером Джо Байденом не вплине на позицію Китаю щодо "кризи в Україні".

Чи вплине зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на позицію КНР щодо України

Мао Нін зазначила, що лідери обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння, таких як "криза в Україні" та конфлікт Ізраїлю і Палестини.

Позиція Китаю щодо "української кризи" та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації, – додала вона. Поширити

Сі Цзіньпін приїхав до США

Reuters повідомляє, що зустріч Сі з Байденом стане першою за рік особистою зустріччю між лідерами США та Китаю.

Зазначається, що офіційні особи США розглядають її як можливість зменшити тертя між країнами.

Сі Цзіньпіна з літака зустрічали низка офіційних осіб США, включаючи міністра фінансів Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Потім він поїхав у Сан-Франциско, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.

Протести включатимуть правозахисні групи, які критикують політику Сі в Тибеті, Гонконзі та щодо мусульманських уйгурів.

Коли Байден прибув до Сан-Франциско, демонстранти вітали кортеж президента США, деякі розмахували китайськими прапорами та тримали банери із закликами до «добрих» і «теплих» американсько-китайських зв’язків. Інші тримали плакати із засудженням Комуністичної партії Китаю.