Чи вплине зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на позицію КНР щодо України — МЗС Китаю

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що зустріч президента Сі Цзіньпіна з американським лідером Джо Байденом не вплине на позицію Китаю щодо "кризи в Україні".
Чи вплине зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на позицію КНР щодо України
Мао Нін зазначила, що лідери обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння, таких як "криза в Україні" та конфлікт Ізраїлю і Палестини.
Сі Цзіньпін приїхав до США
Reuters повідомляє, що зустріч Сі з Байденом стане першою за рік особистою зустріччю між лідерами США та Китаю.
Зазначається, що офіційні особи США розглядають її як можливість зменшити тертя між країнами.
Сі Цзіньпіна з літака зустрічали низка офіційних осіб США, включаючи міністра фінансів Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.
Потім він поїхав у Сан-Франциско, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.
Протести включатимуть правозахисні групи, які критикують політику Сі в Тибеті, Гонконзі та щодо мусульманських уйгурів.
Коли Байден прибув до Сан-Франциско, демонстранти вітали кортеж президента США, деякі розмахували китайськими прапорами та тримали банери із закликами до «добрих» і «теплих» американсько-китайських зв’язків. Інші тримали плакати із засудженням Комуністичної партії Китаю.
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