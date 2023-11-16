Повлияет ли встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена на позицию КНР в отношении Украины — МИД Китая

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что встреча президента Си Цзиньпина с американским лидером Джо Байденом не повлияет на позицию Китая относительно "кризиса в Украине".
Повлияет ли встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена на позицию КНР в отношении Украины
Мао Нин отметила, что лидеры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таких как "кризис в Украине" и конфликт Израиля и Палестины.
Си Цзиньпин приехал в США
Reuters сообщает, что встреча Си с Байденом станет первой за год личной встречей между лидерами США и Китая.
Отмечается, что официальные лица США рассматривают ее как возможность снизить трение между странами.
Си Цзиньпина с самолета встречали ряд официальных лиц США, включая министра финансов Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса.
Затем он уехал в Сан-Франциско, где ожидаются демонстрации как за, так и против его визита.
Протесты будут включать правозащитные группы, которые критикуют политику Си в Тибете, Гонконге и мусульманских уйгуров.
Когда Байден прибыл в Сан-Франциско, демонстранты приветствовали кортеж президента США, некоторые размахивали китайскими флагами и держали баннеры с призывами к «добрым» и «теплым» американо-китайским связям. Остальные держали плакаты с осуждением Коммунистической партии Китая.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-