Эксперт указал на главный результат встреча Байдена и Си Цзиньпина

Политолог Игорь Рейтерович решил разъяснить, как недавние переговоры американского и китайского лидеров могут повлиять на будущее их стран.

О чем договорились Байден и Си

Один из важнейших результатов этой встречи – возобновление военной коммуникации между Вашингтоном и Пекином.

Если мы говорим о проблеме Тайваня, это свидетельствует о том, что стороны понимают, что потенциально могут быть действия, которые одна из сторон будет рассматривать как провокации. Для того чтобы это не спровоцировало войну, нужно иметь прямую связь, которая позволит быстро обсудить и решить этот вопрос, – объяснил эксперт. Поделиться

По его словам, это пока только первые шаги, однако это точно лучше, чем ничего.

Ради этого прогресса в отношениях стран Байден даже согласился информационно подыграть Китаю и дал Пекину возможность порадоваться ролью второго полюса, хотя он пока им еще не стал.

Реальные результаты разговора по поводу российско-украинской войны мы увидим с помощью опосредованных факторов. То есть если Китай в ближайшее время ограничит торговлю определенными видами товаров из России, то очевидно, что со стороны Байдена был намек и Си Цзиньпин понял его, – добавил Рейтерович. Поделиться

Как могут развиваться события вокруг Тайваня

Американский лидер заявил своему коллеге, что Вашингтон поддерживает позицию одного Китая и выступает против эскалации конфликта.

Однако это не помешает Пекину продолжать играть в дипломатические игры.

Как удалось узнать журналистам, Си Цзиньпин заверил Байдена, что Китай не собирается военным способом отвоевывать Тайвань.

По убеждению политолога, это означает, что они могут это сделать другим способом.