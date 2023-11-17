Эксперт указал на главный результат встреча Байдена и Си Цзиньпина

Политолог Игорь Рейтерович решил разъяснить, как недавние переговоры американского и китайского лидеров могут повлиять на будущее их стран.
О чем договорились Байден и Си
Один из важнейших результатов этой встречи – возобновление военной коммуникации между Вашингтоном и Пекином.
По его словам, это пока только первые шаги, однако это точно лучше, чем ничего.
Ради этого прогресса в отношениях стран Байден даже согласился информационно подыграть Китаю и дал Пекину возможность порадоваться ролью второго полюса, хотя он пока им еще не стал.
Как могут развиваться события вокруг Тайваня
Американский лидер заявил своему коллеге, что Вашингтон поддерживает позицию одного Китая и выступает против эскалации конфликта.
Однако это не помешает Пекину продолжать играть в дипломатические игры.
Как удалось узнать журналистам, Си Цзиньпин заверил Байдена, что Китай не собирается военным способом отвоевывать Тайвань.
По убеждению политолога, это означает, что они могут это сделать другим способом.
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