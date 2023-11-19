Почему США поддерживают Украину — откровенное признание Байдена

По мнению президента США Джо Байдена, поддержка Соединенными Штатами Украины защищает американских солдат от участия в войне в случае, если армия РФ атакует членов НАТО.
Байден назвал одну из главных причин поддержки Украины в войне
Глава Белого дома призвал американцев вспомнить историю мировых войн.
Он обратил внимание на то, что когда агрессия в Европе остается без ответа – она начинает стремительно набирать обороты.
Байден призвал американский народ не бояться роли лидера на мировой арене
По словам главы Белого дома, международное сообщество ожидает от США решения проблем, с которыми мы все сегодня столкнулись.
Он подчеркнул, что это обязанность лидера, и Америка будет лидером.
Кроме того, американский лидер обратил внимание на шокирующее сходство между солдатами РФ и террористами ХАМАС.
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