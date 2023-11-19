Почему США поддерживают Украину — откровенное признание Байдена

По мнению президента США Джо Байдена, поддержка Соединенными Штатами Украины защищает американских солдат от участия в войне в случае, если армия РФ атакует членов НАТО.

Байден назвал одну из главных причин поддержки Украины в войне

Глава Белого дома призвал американцев вспомнить историю мировых войн.

Он обратил внимание на то, что когда агрессия в Европе остается без ответа – она начинает стремительно набирать обороты.

Она напрямую втягивает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня – это инвестиция в нашу безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, защищающих свою свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше, – объяснил свою мотивацию президент США. Поделиться

Байден призвал американский народ не бояться роли лидера на мировой арене

По словам главы Белого дома, международное сообщество ожидает от США решения проблем, с которыми мы все сегодня столкнулись.

Он подчеркнул, что это обязанность лидера, и Америка будет лидером.

Потому что если мы отойдем от сегодняшних вызовов, риск конфликтов может распространиться, а затраты на их разрешение будут только расти. Мы не позволим этому произойти. Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины, который продолжает защищать свою свободу от жестокой войны, развязанной Путиным, – объяснил Джо Байден. Поделиться

Кроме того, американский лидер обратил внимание на шокирующее сходство между солдатами РФ и террористами ХАМАС.