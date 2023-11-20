Глава Пентагону неочікувано прибув в Україну

Глава Пентагону уже в Києві

Першими фото Ллойда Остіна на київському залізничному вокзалі почали публікувати українські Телеграм-канали.

Команда глави держави Володимира Зеленського поки жодним чином не коментувала приїзд глави Міноборони США.

Однак сам Ллойд Остін уже пояснив, для чого вирішив відвідати Україну, та поділився новим фото.

Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – США продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому, - наголосив очільник Пентагону. Поширити

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Чому у США виникли проблеми з допомогою для України

Нещодавно офіційно стало відомо про те, що більшість програм військової допомоги Україні з боку США наразі втратили фінансування і необхідно шукати нові шляхи фінансування.

Як зазначає виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк, окремі програми військової допомоги вичерпані.

Програма USAI, за якою купують зброю для України не має фінансування. І наразі це не критично, але через тижні, а ще більше – через місяці ми будемо відчувати цю ситуацію на фронті. Тобто наші військові будуть її відчувати. Нам потрібно дуже по-дорослому зрозуміти, що в Штатах є проблема для України, - пояснила вона. Поширити

Не можна також не згадати про те, що декілька днів тому американський лідер Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування, у якому немає закладеного фінансування підтримки ні для України, ні для Ізраїлю.

Він був змушений це зробити, щоб уникнути шатдауна.