Глава Пентагону неочікувано прибув в Україну

Вранці 20 листопада офіційно стало відомо, що до Києва приїхав очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.
Глава Пентагону уже в Києві
Першими фото Ллойда Остіна на київському залізничному вокзалі почали публікувати українські Телеграм-канали.
Команда глави держави Володимира Зеленського поки жодним чином не коментувала приїзд глави Міноборони США.
Однак сам Ллойд Остін уже пояснив, для чого вирішив відвідати Україну, та поділився новим фото.
Чому у США виникли проблеми з допомогою для України
Нещодавно офіційно стало відомо про те, що більшість програм військової допомоги Україні з боку США наразі втратили фінансування і необхідно шукати нові шляхи фінансування.
Як зазначає виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк, окремі програми військової допомоги вичерпані.
Не можна також не згадати про те, що декілька днів тому американський лідер Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування, у якому немає закладеного фінансування підтримки ні для України, ні для Ізраїлю.
Він був змушений це зробити, щоб уникнути шатдауна.
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