Пентагон звернувся з екстреним закликом до Конгресу стосовно України

Пентагон підштовхує Конгрес до важливого рішення

З відповідною заявою виступила заступниця спікера Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, який дозволить продовжувати підтримувати Україну й Ізраїль, виділити рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон, - наголосила вона. Поширити

За словами Сабріни Сінгх, додаткове фінансування також стане інвестицією у військово-промислову сферу США.

Ба більше, воно дасть можливість поповнити запаси озброєнь американського оборонного відомства, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги.

Запит на додатковий бюджет забезпечуватиме потреби національної безпеки Америки, - підкреслила представниця Пентагону. Поширити

Вона також звернула увагу на те, що станом на сьогодні американське Міноборони має лише 4,9 млрд доларів, які може використати у вигляді пакетів PDA (виділень за президентськими повноваженнями – ред.).

Ба більше, уточнюється, що залишилося близько 1,1 млн доларів для поповнення власних запасів відомства.

Чому допомога Україна наразі настільки важлива

Як пояснює Сабріна Сінгх, для підтримки України, яка намагається вибити російських окупантів зі своїх територій, потрібно дуже багато ресурсів, тому команда Джо Байдена вирішила подати запит до Конгресу.

Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тож ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби, – розповіла представниця Міноборони США. Поширити

Вона також звернула увагу на те, що це питання мають намір детального обговорити під час засідання Контактної групі з питань оборони України.

За її словами, про дату й плани зустрічі у форматі "Рамштайн" стане відомо згодом.