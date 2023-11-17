Пентагон звернувся з екстреним закликом до Конгресу стосовно України

Керівництво Міноборони США закликає Конгрес максимально швидко ухвалити запит американського лідера Джо Байдена з додатковим фінансуванням для України й Ізраїлю.
Пентагон підштовхує Конгрес до важливого рішення
З відповідною заявою виступила заступниця спікера Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
За словами Сабріни Сінгх, додаткове фінансування також стане інвестицією у військово-промислову сферу США.
Ба більше, воно дасть можливість поповнити запаси озброєнь американського оборонного відомства, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги.
Вона також звернула увагу на те, що станом на сьогодні американське Міноборони має лише 4,9 млрд доларів, які може використати у вигляді пакетів PDA (виділень за президентськими повноваженнями – ред.).
Ба більше, уточнюється, що залишилося близько 1,1 млн доларів для поповнення власних запасів відомства.
Чому допомога Україна наразі настільки важлива
Як пояснює Сабріна Сінгх, для підтримки України, яка намагається вибити російських окупантів зі своїх територій, потрібно дуже багато ресурсів, тому команда Джо Байдена вирішила подати запит до Конгресу.
Вона також звернула увагу на те, що це питання мають намір детального обговорити під час засідання Контактної групі з питань оборони України.
За її словами, про дату й плани зустрічі у форматі "Рамштайн" стане відомо згодом.
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