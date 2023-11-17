У США заявляють про нові успіхи ЗСУ на Запоріжжі

Що відбувається у Запорізькій області

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що протягом 16 листопада бійці ЗСУ продовжили свій наступ на заході Запоріжжя та досягли успіхів поблизу Роботиного.

Один із ворожих блогерів також оприлюднив відео з геолокацією, на якому видно, як армія РФ завдає ударів по українських позиціях на захід від Роботиного. Ролик також підтверджує просування наших захисників на цій ділянці фронту.

Російські джерела стверджують, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Копані (5 км на північний захід від Роботиного), Рівного (9 км на захід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного), Вербового (8 км на схід від Роботиного), а також в напрямку Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного). Поширити

Згідно з даними українського оглядача Костянтина Машовця, бійці ЗСУ, найімовірніше, також змогли добитися певних успіхів у напрямку Новопокровки (12 км на північний схід від Роботиного).

Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні наші воїни знаходять на відстані лише однієї лісосмуги від населеного пункту, який захищає російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 7-ї гвардійської дивізії ДШВ.

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Також американські аналітики публікують інформацію про те, що армія РФ не зупиняє свої наступальні операції під Бахмутом, однак поки взагалі не змогла просунутися.

За словами іноземних експертів, вони також поки не фіксують підтверджених успіхів і наступальні операції Збройних сил України на південь від Бахмута.