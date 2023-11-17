В США заявляют о новых успехах ВСУ на Запорожье

После детального анализа всех собранных данных команда ISW пришла к выводу, что украинские защитники смогли добиться подтвержденных территориальных достижений вблизи Работино.

Что происходит в Запорожской области

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что в течение 16 ноября бойцы ВСУ продолжили свое наступление на западе Запорожья и добились успехов вблизи Работино.

Один из вражеских блогеров также обнародовал видео с геолокацией, на котором видно, как армия РФ наносит удары по украинским позициям к западу от Работино. Ролик также подтверждает продвижение наших защитников на этом участке фронта.

Российские источники утверждают, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Копани (5 км северо-западнее Работино), Ровно (9 км западнее Работино), Новопрокоповки (южнее Работино), Вербового (8 км восточнее Работино) , а также в направлении Новофедоровки (14 км северо-восточнее Работино). Поделиться

Согласно данным украинского обозревателя Константина Машовца, бойцы ВСУ, вероятнее всего, также смогли добиться определенных успехов в направлении Новопокровки (12 км северо-восточнее Работино).

Кроме того, указано, что по состоянию на сегодняшний день наши воины находятся на расстоянии только одной лесополосы от населенного пункта, который защищает российский 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии ДШВ.

Что еще известно о ситуации на фронте

Также американские аналитики публикуют информацию о том, что армия РФ не останавливает свои наступательные операции под Бахмутом, однако пока вообще не смогла продвинуться.

По словам иностранных экспертов, они также пока не фиксируют подтвержденные успехи и наступательные операции Вооруженных сил Украины к югу от Бахмута.