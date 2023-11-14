WP розкрив схему закупки Пентагоном підсанкційної нафти з РФ

Грецький НПЗ отримував російську нафту з Туреччини, яку потім продавав Пентагону. Це порушує ембарго на російську нафту, яку США та Європа ввели після вторгнення РФ в Україну.

Пентагон отримував російську нафту в обхід санкцій

У розслідуванні The Washington Post йдеться про те, що після введення заборони на російську нафту нафтопереробний завод Motor Oil Hellas в Егейському морі в Греції, який обслуговує американську армію, швидко адаптувався.

За кілька місяців компанія повідомила інвесторам, що припинила приймати заборонену нафту та знайшла замість неї інші джерела. Але була причина, чому російську нафту, принаймні на папері, можна було так легко вилучити з ланцюга постачання. Поширити

The Washington Post перевірила дані про доставку та торгівлю російською нафтою і дізналася, що нафтопродукти, які походять з Росії, продовжували надходити на грецький НПЗ.

Проте тепер ця нафта проходила новим маршрутом - через нафтосховище в Туреччині. Право власності на нафту кілька разів переходило з рук в руки, перш ніж вони дісталися Греції, таким чином затьмаривши російське походження.

Журналісти пишуть, що це показує пористість санкцій і неспроможність їх агресивно дотримуватись.

Точну кількість мазуту російського походження в продуктах, які закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням кількох інгредієнтів, які неможливо відстежити протягом виробництва. Поширити

У березні 2022 року Пентагон підписав із грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на майже 1 мільярд доларів.

Економіка РФ виявилася стійкою до санкцій

Видання пише, що попри західні санкції, які були створенні задля економічного удару по РФ, де доходи від нафти та газу складають майже половину федерального бюджету, російська економіка виявилася несподівано стійкою.

Причиною цього здебільшого є широке ухилення від санкцій.

Західні лідери дотримувалися обережного підходу до боротьби з порушниками санкцій, незважаючи на різке зростання доходів Росії від нафти протягом літа.

Влітку вартість російської нафти перевищила ціновий ліміт, встановлений Заходом, що змусило адміністрацію президента США Джо Байдена шукати стратегії, щоб зупинити ухилення від санкцій.