Ринкова вартість "Газпрому" впала нижче за її дочірню компанію

Ринкова капіталізація російського "Газпрому", який є найбільшою в світі газовою компанією за видобутком і запасами, впала нижче, ніж у її нафтового підрозділу "Газпром нафта" на тлі високих цін на нафту та після оголошення дочірньою компанією дивідендів.

Вартість значно "Газпрому" впала

Згідно з підрахунками агентства, ринкова капіталізація або оцінка всіх акцій "Газпрому" становить 3,992 трлн руб (43,38 млрд дол), тоді як вартість "Газпром нафти" зросла до 3,998 трлн руб.

"Ця подія є ще одним яскравим свідченням того, що "Газпром", який колись сподівався на ринкову капіталізацію в 1 трильйон доларів, тепер зіткнувся з різким падінням експорту газу до Європи, що скорочує імпорт з Росії через війну в Україні", - зазначає видання.

Що відомо про російський Газпром

У 2005 році "Газпром" купив "Газпром нафту", яка тоді називалася "Сибнефть", за понад 13 млрд дол у олігарха Романа Абрамовича.

У 2007 році "Газпром" був третьою за величиною компанією світу з ринковою капіталізацією понад 330 мільярдів доларів.

"Газпром нафта" оголосила 9 листопада, що її рада директорів рекомендувала виплатити 82,94 рубля на акцію в якості дивідендів за 9 місяців, що значно перевищує очікування аналітиків.

Московська брокерська компанія BCS заявила, що оцінка "Газпром нафти" перевищила оцінку "Газпрому" вперше принаймні з листопада 2016 року.

"Пусковим гачком для сильного зростання акцій "Газпром нафти" стало відновлення нафтової галузі, висока вартість нафти та наявність дивідендів", — йдеться в повідомленні.