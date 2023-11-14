WP раскрыл схему закупки Пентагоном подсанкционной нефти из РФ
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Экономика
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WP раскрыл схему закупки Пентагоном подсанкционной нефти из РФ

Нефть
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Источник:  The Washington Post

Греческий НПЗ получал российскую нефть из Турции, которую затем продавал Пентагону. Это нарушает эмбарго на российскую нефть, которую ввели США и Европа после вторжения РФ в Украину.

Пентагон получал российскую нефть в обход санкций

В расследовании The Washington Post говорится, что после введения запрета на российскую нефть нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Эгейском море в Греции, обслуживающий американскую армию, быстро адаптировался.

Через несколько месяцев компания сообщила инвесторам, что перестала принимать запрещенную нефть и нашла вместо нее другие источники. Но была причина, почему российскую нефть, по крайней мере, на бумаге, можно было так легко изъять из цепи поставок.

The Washington Post проверила данные о доставке и торговле российской нефтью и узнала, что происходящие из России нефтепродукты продолжали поступать на греческий НПЗ.

Однако теперь эта нефть проходила по новому маршруту - через нефтехранилище в Турции. Право собственности на нефть несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем они добрались до Греции, таким образом затмив российское происхождение.

Журналисты пишут, что это показывает пористость санкций и неспособность их соблюдать агрессивно.

Точное количество мазута российского происхождения в продуктах, закупаемых Пентагоном, определить не удалось. Эти продукты очищаются с использованием нескольких ингредиентов, которые невозможно отследить в течение производства.

В марте 2022 года Пентагон подписал с греческим нефтеперерабатывающим заводом новые контракты почти на 1 миллиард долларов.

Экономика РФ оказалась устойчивой к санкциям

Издание пишет, что несмотря на западные санкции, которые были направлены на экономический удар по РФ, где доходы от нефти и газа составляют почти половину федерального бюджета, российская экономика оказалась неожиданно устойчивой.

Причиной этого в большинстве случаев является широкое уклонение от санкций.

Западные лидеры придерживались осторожного подхода к борьбе с нарушителями санкций, несмотря на резкий рост доходов России от нефти в течение лета.

Летом стоимость российской нефти превысила ценовой лимит, установленный Западом, что вынудило администрацию президента США Джо Байдена искать стратегию, чтобы остановить уклонение от санкций.

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