Как США препятствуют контролю РФ на мировом рынке природного газа — данные FT

Впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США добавили в санкционный список российский сжиженный газ.

Новые санкции в отношении российского СПГ

FT сообщает, что США впервые прямо нацелены на способность России экспортировать сжиженный газ. Это может повлечь за собой сбои на глобальных энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать.

Европейские страны продолжали импортировать российский СПГ даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а США пытались избегать прерывания потоков, чтобы не давить на союзников.

Однако в начале ноября Госдепартамент США объявил о санкциях против нового российского проекта, известного как Arctic LNG 2, фактически блокируя страны Европы и Азии покупать газ проекта.

Официальные лица США признали, что целью новых санкций было нанести ущерб способности России получать прибыль от продажи большего количества ископаемого топлива.

У нас нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии, что привело бы к повышению цен на энергоносители во всем мире и увеличению доходов Владимира Путина. "Мы, а также наши союзники и партнеры, однако, разделяем большой интерес в снижении статуса России как ведущего поставщика энергии", - заявили в Госдепе. Поделиться

Что известно о русском Arctic LNG 2

FT отмечает, что Arctic LNG 2 расположен на полуострове Гидан в Арктике, что позволяет экспортировать газ как на европейский, так и азиатский рынки.

Он станет третьим крупномасштабным СПГ-проектом России, поддержащим амбиции Кремля стать ведущим экспортером в этой отрасли.

Arctic LNG 2 возглавляет российская частная компания "Новатек", владеющая 60% акций.

Другими акционерами являются французская TotalEnergies, две китайские государственные компании и японское предприятие Mitsui & Co и поддерживаемое правительством Jogmec, каждая из которых владеет 10% акций.