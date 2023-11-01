Насколько газовые хранилища ЕС заполнены накануне зимы — ответ аналитиков
Категория
Экономика
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Насколько газовые хранилища ЕС заполнены накануне зимы — ответ аналитиков

Газовые хранилища ЕС
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Источник:  FT

Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если только не произойдет каких-либо серьезных незапланированных перебоев в поставках или длительных похолоданий, которые поразят Европу и Азию одновременно.

ЕС подготовился к зиме

Газовые хранилища в ЕС почти полностью заполнены, что вынуждает энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине в преддверии пикового спроса в зимние месяцы.

Об этом пишет Financial Times.

Так, согласно данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС заполнены почти на 99%, что превышает целевой показатель Брюсселя – 90% мощностей до ноября.

Этот показатель свидетельствует о том, что в этом году в регионе сохраняется гораздо больше газа, чем некоторые опасались после полномасштабного вторжения России в Украину, благодаря продолжению импорта сжиженного природного газа и уменьшению спроса, – пишет издание.

По словам FT, это делает ЕС менее уязвимым к энергетическому шоку, хотя и не гарантирует, что у континента будут все необходимые энергозапасы на следующую зиму.

Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если только не произойдет каких-либо серьезных незапланированных перебоев в поставках или длительных похолоданий, которые поразят Европу и Азию одновременно, – сказала руководитель отдела европейского газового ценообразования Argus Наташа Филдинг.

Европа запаслась настолько хорошо, насколько это возможно, – добавила она.

Украина принимает "остатки" европейского газа

По словам FT, поскольку хранилища ЕС почти заполнены, компании все чаще обращаются в Украину, где находятся крупнейшие в Европе хранилища, для хранения своих запасов, что привело к тому, что количество хранящегося в Украине природного газа достигло наивысшего уровня с начала полномасштабного. российского вторжения в прошлом году.

Украина стала альтернативой для хранения газа, несмотря на риски, связанные с российским вторжением, отчасти потому, что она предложила такие стимулы, как дешевые тарифы на хранение и освобождение от таможенных пошлин на три года, что позволяет легко реимпортировать газ в ЕС.

По данным "Нафтогаза", хранилища в стране расположены преимущественно глубоко под землей на западе страны, вдали от линии фронта, и в настоящее время содержат более 2 млрд кубометров газа, принадлежащего компаниям из ЕС, – добавляет издание.

Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что европейские компании берут на себя "чистый коммерческий риск", размещая свой газ в украинских хранилищах, которые, несмотря на то, что находятся вдали от зоны боевых действий, все еще могут стать мишенью для российских ударов , отмечает FT

Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 ноября превысили 16 млрд кубометров.

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