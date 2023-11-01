Насколько газовые хранилища ЕС заполнены накануне зимы — ответ аналитиков

Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если только не произойдет каких-либо серьезных незапланированных перебоев в поставках или длительных похолоданий, которые поразят Европу и Азию одновременно.
ЕС подготовился к зиме
Газовые хранилища в ЕС почти полностью заполнены, что вынуждает энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине в преддверии пикового спроса в зимние месяцы.
Об этом пишет Financial Times.
Так, согласно данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС заполнены почти на 99%, что превышает целевой показатель Брюсселя – 90% мощностей до ноября.
По словам FT, это делает ЕС менее уязвимым к энергетическому шоку, хотя и не гарантирует, что у континента будут все необходимые энергозапасы на следующую зиму.
Украина принимает "остатки" европейского газа
По словам FT, поскольку хранилища ЕС почти заполнены, компании все чаще обращаются в Украину, где находятся крупнейшие в Европе хранилища, для хранения своих запасов, что привело к тому, что количество хранящегося в Украине природного газа достигло наивысшего уровня с начала полномасштабного. российского вторжения в прошлом году.
Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что европейские компании берут на себя "чистый коммерческий риск", размещая свой газ в украинских хранилищах, которые, несмотря на то, что находятся вдали от зоны боевых действий, все еще могут стать мишенью для российских ударов , отмечает FT
Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 ноября превысили 16 млрд кубометров.
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