РФ увеличит поставки газа в Венгрию и Китай в этом году

Российский "Газпром" собирается поставлять дополнительный газ в Венгрию в течение зимы и предоставит Китаю дополнительные 600 млн. кубометров в этом году.

РФ планирует поставлять больше газа Венгрии и Китаю

Начальник "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания будет поставлять в течение зимы дополнительный газ в Венгрию и Китай.

Таким образом "Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине, в основном из-за взрывов, повредивших газопроводы Nord Stream в Балтийском море в прошлом году.

Миллер заявил, что дополнительные поставки газа в Венгрию в текущем году составили 1,3 миллиарда кубометров.

И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе, — сказал он. Поделиться

Миллер добавил, что ежедневный спрос Китая также превысил договорной уровень.

Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на рынок Китая. Причем, мы это делаем уже несколько лет. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) будет 600 млн. кубометров газа. Поделиться

Путин встретился с Орбаном в Китае

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами Венгрии и Китая во время поездки в Китай на прошлой неделе.

Орбан сказал Путину во время встречи в Пекине, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пыталась спасти двусторонние контакты.

Посол США в Венгрии заявил, что решение Орбана провести встречу вызвало "тревогу".

Венгрия является единственным членом Европейского Союза, чей премьер-министр Виктор Орбан поддерживает дружеские связи с Путиным после вторжения в Украину.

Венгрия считается потенциальным противником решения по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое состоится в декабре.