РФ увеличит поставки газа в Венгрию и Китай в этом году

Российский "Газпром" собирается поставлять дополнительный газ в Венгрию в течение зимы и предоставит Китаю дополнительные 600 млн. кубометров в этом году.
РФ планирует поставлять больше газа Венгрии и Китаю
Начальник "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания будет поставлять в течение зимы дополнительный газ в Венгрию и Китай.
Таким образом "Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине, в основном из-за взрывов, повредивших газопроводы Nord Stream в Балтийском море в прошлом году.
Миллер заявил, что дополнительные поставки газа в Венгрию в текущем году составили 1,3 миллиарда кубометров.
Миллер добавил, что ежедневный спрос Китая также превысил договорной уровень.
Путин встретился с Орбаном в Китае
Президент России Владимир Путин встретился с лидерами Венгрии и Китая во время поездки в Китай на прошлой неделе.
Орбан сказал Путину во время встречи в Пекине, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пыталась спасти двусторонние контакты.
Посол США в Венгрии заявил, что решение Орбана провести встречу вызвало "тревогу".
Венгрия является единственным членом Европейского Союза, чей премьер-министр Виктор Орбан поддерживает дружеские связи с Путиным после вторжения в Украину.
Венгрия считается потенциальным противником решения по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое состоится в декабре.
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