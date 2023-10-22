РФ збільшить постачання газу Угорщині та Китаю цього року

Російський "Газпром" збирається постачати додатковий газ в Угорщину протягом зими і надасть Китаю додаткові 600 млн кубометрів цього року.
РФ планує постачати більше газу Угорщині та Китаю
Начальник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія постачатиме протягом зими додатковий газ в Угорщину та Китай.
Таким чином "Газпром" прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків у Європі з початку війни Росії в Україні, в основному через вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream у Балтійському морі минулого року.
Міллер заявив, що додаткові поставки газу в Угорщину цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.
Міллер додав, що щоденний попит з боку Китаю також перевищив договірний рівень.
Путін зустрівся з Орбаном у Китаї
Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідерами Угорщини та Китаю під час поїздки до Китаю минулого тижня.
Орбан сказав Путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагалася врятувати двосторонні контакти.
Посол США в Угорщині заявив, що рішення Орбана провести зустріч викликало "тривогу".
Угорщина є єдиним членом Європейського Союзу, чий прем’єр-міністр Віктор Орбан підтримує дружні зв’язки з Путіним після вторгнення в Україну.
Угорщина вважається потенційним противником рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, що відбудеться в грудні.
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