РФ збільшить постачання газу Угорщині та Китаю цього року

Російський "Газпром" збирається постачати додатковий газ в Угорщину протягом зими і надасть Китаю додаткові 600 млн кубометрів цього року.

РФ планує постачати більше газу Угорщині та Китаю

Начальник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія постачатиме протягом зими додатковий газ в Угорщину та Китай.

Таким чином "Газпром" прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків у Європі з початку війни Росії в Україні, в основному через вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream у Балтійському морі минулого року.

Міллер заявив, що додаткові поставки газу в Угорщину цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.

І у нас є домовленість, що найближчої зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі, — сказав він. Поширити

Міллер додав, що щоденний попит з боку Китаю також перевищив договірний рівень.

Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на ринок Китаю. Причому ми це робимо вже кілька років. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) буде 600 млн кубометрів газу. Поширити

Путін зустрівся з Орбаном у Китаї

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідерами Угорщини та Китаю під час поїздки до Китаю минулого тижня.

Орбан сказав Путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагалася врятувати двосторонні контакти.

Посол США в Угорщині заявив, що рішення Орбана провести зустріч викликало "тривогу".

Угорщина є єдиним членом Європейського Союзу, чий прем’єр-міністр Віктор Орбан підтримує дружні зв’язки з Путіним після вторгнення в Україну.

Угорщина вважається потенційним противником рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, що відбудеться в грудні.