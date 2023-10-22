Зима близько. ЄС планує збільшення ліміту ціни на газ — FT

Причина збільшення ліміту ціни на газ взимку – вплив війни між Ізраїлем і ХАМАС та потенційні акти диверсій на газовій інфраструктурі.

Ліміт ціни на газ може бути збільшено

ЄС розглядає питання про розширення екстреного ліміту ціни на газ, запровадженого на початку цього року.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на презентацію Єврокомісії для дипломатів країн ЄС.

Європейська комісія заявила, що "немає жодних ознак негативних наслідків" з моменту набуття чинності цього заходу, і що ціни на газ зараз майже на 90% нижчі, ніж минулого року.

Пошкоджений газогін Balticconnector знову почнуть експлуатувати не раніше квітня 2024 року

Верхня межа ціни була запроваджена після багатьох тижнів напружених дискусій між країнами-членами, причому Німеччина та Австрія спочатку виступали проти, стверджуючи, що це призведе до викривлення ринків і посилить дефіцит поставок.

Але, як зазначено в презентації Єврокомісії, обмеження не вплинуло на імпорт газу до ЄС.

Високопоставлені дипломати і чиновники ЄС повідомили виданню, що, незважаючи на падіння цін на енергоносії і рекордно високі запаси газу в сховищах ЄС, на постачання цієї зими може вплинути війна між Ізраїлем і ХАМАС і потенційні акти диверсій на газовій інфраструктурі.

Ми не знаємо, що станеться цього року. Ми маємо ситуацію в Ізраїлі, і ми не знаємо, як це вплине на імпорт з Близького Сходу, – сказав один з дипломатів ЄС. Поширити

Вони додали, що газопровід у Балтійському морі, який був пошкоджений на початку цього місяця, також викликає занепокоєння, і "було б добре мати страховку".

У розпал енергетичної кризи, спричиненої припиненням Москвою поставок газу до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, ціни сягнули понад 300 євро за МВт-год, але не на тривалий період.

Держави-члени врешті-решт погодилися, що верхня межа почне діяти, якщо ціни на електроенергію будуть перевищувати 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила постанову, що встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін, у грудні минулого року.

У Фінляндії розслідують пошкодження газопроводу

Поліція Фінляндії під час розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector, який з'єднує країну з Естонією, знайшла у морі важкий предмет. Також під підозру потрапив китайський корабель, що проходив повз місце пошкодження.

Генеральний директор розслідування, комісар з питань злочинності Рісто Лохі повідомив, що розслідування підтвердило, що пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою. Проте у поліції немає підозр, що пошкодження було спричинено вибухом.

Крім того, за словами поліції, під час розслідування на дні моря було знайдено шматок щойно ґрунту, який, очевидно, містить якийсь дуже важкий предмет.