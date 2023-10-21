Пошкодження газопроводу Balticconnector. Поліція Фінляндії знайшла в морі важкий предмет

Поліція Фінляндії під час розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector, який з'єднує країну з Естонією, знайшла у морі важкий предмет. Також під підозру потрапив китайський корабель, що проходив повз місце пошкодження.

У Фінляндії розслідують пошкодження газопроводу

Генеральний директор розслідування, комісар з питань злочинності Рісто Лохі повідомив, що розслідування підтвердило, що пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою. Проте у поліції немає підозр, що пошкодження було спричинено вибухом.

Крім того, за словами поліції, під час розслідування на дні моря було знайдено шматок щойно ґрунту, який, очевидно, містить якийсь дуже важкий предмет.

Зараз з’ясовуємо, що це за предмет і чи пов’язаний він з пошкодженням труби, – каже Лохі. Поширити

Об'єкт знаходиться глибоко в глинистому морському дні, і поки що неможливо визначити, що це за об'єкт. Його планують підняти для дослідження.

У пошкодженні газопроводу підозрюють китайське судно

Також поліція встановила, що рух корабля китайської судноплавної компанії Newnew Polar bear, який працює під прапором Гонконгу, збігається з часом і місцем пошкодження труби.

Ми будемо співпрацювати з китайською владою, щоб з’ясувати можливу причетність судна, і у нас також є контактна особа фінської поліції в Китаї, яка вирішить це питання на місці. Поширити

Нагадаємо, що 8 жовтня був пошкоджений газопровід Balticconnector, що проходить між Фінляндією та Естонією. Також був обірваний кабель зв'язку між Естонією та Фінляндією.