Вибух на газопроводі Balticconnector. Фінляндія назвала причину пошкодження
Категорія
Світ
Дата публікації

Вибух на газопроводі Balticconnector. Фінляндія назвала причину пошкодження

Фінляндія
Джерело:  Yle

Поліція Фінляндії заявила, що не бачить ознак, що вказують на вибух на газопроводі між Фінляндією та Естонією. Пошкодження було завдано в інший спосіб.

Що стало причиною пошкодження газопроводу

Слідчий Центральної кримінальної поліції Рісто Лохі заявив на прес-конференції, що пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією, можливо, спричинене механічною силою.

Він відкинув можливість вибуху, зазначивши, що ознак цього немає.

Голова Центральної Кримінальної поліції Робін Лардот заявив, що справа, як і раніше, розслідується як саботаж з обтяжливими обставинами.

На цьому етапі можу сказати, що на морському дні виявлено сторонні сліди.

Правоохоронці не коментували інформацію ЗМІ про те, що поряд з місцем пошкодження проходило російське судно.

Також вони не спекулювали щодо причетності до пошкодження структур іноземних держав.

Що відомо про пошкодження Balticconnector

8 жовтня у трубопроводі Balticconnector, що з’єднує Фінляндію та Естонію дном Балтійського моря, різко упав тиск о 2:00 за місцевим часом.

Незвичайне падіння тиску вказує на те, що морський трубопровід був пошкоджений і стався витік газу.

На даний момент не можна виключити жодних потенційних причин збою, включаючи саботаж, заявив 9 жовтня речник естонського оператора газової системи Elering.

За словами Gasgrid, фінської компанії, ремонт трубопроводу Balticconnector може зайняти місяці або більше.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща надала Німеччині докази причетності РФ до підриву "Північних потоків"
Північний поток
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росію підозрюють в атаці на газопровід Balticconnector
Газопровід Baltic Connector
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вибух газогону Balticconnector. Експерт вказав на причетність РФ та звернувся до НАТО
Balticconnector

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм