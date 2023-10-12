Вибух на газопроводі Balticconnector. Фінляндія назвала причину пошкодження

Поліція Фінляндії заявила, що не бачить ознак, що вказують на вибух на газопроводі між Фінляндією та Естонією. Пошкодження було завдано в інший спосіб.

Що стало причиною пошкодження газопроводу

Слідчий Центральної кримінальної поліції Рісто Лохі заявив на прес-конференції, що пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією, можливо, спричинене механічною силою.

Він відкинув можливість вибуху, зазначивши, що ознак цього немає.

Голова Центральної Кримінальної поліції Робін Лардот заявив, що справа, як і раніше, розслідується як саботаж з обтяжливими обставинами.

На цьому етапі можу сказати, що на морському дні виявлено сторонні сліди. Поширити

Правоохоронці не коментували інформацію ЗМІ про те, що поряд з місцем пошкодження проходило російське судно.

Також вони не спекулювали щодо причетності до пошкодження структур іноземних держав.

Що відомо про пошкодження Balticconnector

8 жовтня у трубопроводі Balticconnector, що з’єднує Фінляндію та Естонію дном Балтійського моря, різко упав тиск о 2:00 за місцевим часом.

Незвичайне падіння тиску вказує на те, що морський трубопровід був пошкоджений і стався витік газу.

На даний момент не можна виключити жодних потенційних причин збою, включаючи саботаж, заявив 9 жовтня речник естонського оператора газової системи Elering.

За словами Gasgrid, фінської компанії, ремонт трубопроводу Balticconnector може зайняти місяці або більше.