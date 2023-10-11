За словами експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президента глобалістики “Стратегія XXI” Михайла Гончара, усі наявні дані вказують на те, що саме Росія причетна до вибуху газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі.

Росія могла підірвати газогін Balticconnector у Балтійському морі

У ніч на 8 жовтня у Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та волоконно-оптичну лінію зв'язку, що сполучають Фінляндію та Естонію.

Влада Фінляндії назвала це "ймовірним вибухом", який, до слова, мав магнітуду 1,0.

Вибух газогону Balticconnector

10 жовтня на урядовій прес-конференції в Гельсінкі вперше пролунала заява про те, що трубопровід і кабель, ймовірно, були навмисно пошкоджені.

Попереднє розслідування вказує на те, що пошкодження труби є техногенним і це підтверджує версію про акт диверсії.

Неофіційно керівництво Фінляндії та командування Сил оборони Фінляндії підозрюють, що за пошкодженням стоїть Росія. Підозрюваний є, але визначити винуватця буває складно. У вівторок офіційні представники Фінляндії та Естонії відмовилися коментувати питання хто або яка сторона стоїть за диверсією, - ділиться своїми даними Михайло Гончар. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що напередодні вибуху в зоні пошкоджень перебувало судно Балтійського флоту ВМФ РФ - гідрограф "Сібіряков", яке насправді є розвідувальним кораблем.

Що цікаво, саме "Сібіряков" та деякі інші кораблі Балтфлоту були помічені в зоні газогонів "Північний потік" минулого року незадовго до того як вони були підірвані.

Корабель знаходився дуже близько або майже над трубопроводами, іноді рухаючись на невеликій швидкості. Супутникові знімки свідчать про те, що човен був за пару сотень метрів від місця одного з вибухів, - зазначає експерт. Поширити

Михайло Гончар звертає увагу на те, що факт перебування розвідувального корабля Балтфлоту поблизу зони диверсії промовисто говорить сам за себе.

Гончар назвав мету диверсії РФ у Балтійському морі та звернувся до НАТО

Як зазначає президент глобалістики “Стратегія XXI”, уже зараз ситуація вкрай очевидна.

Диверсія на додаток до подій на Близькому Сході розпорошує увагу Альянсу та Єврокомісії, оскільки вона відбулась в морі, де домінує НАТО та ЄС і додатково відволікає увагу від російсько-української війни.

Вибух газогону Balticconnector

Окрім того, країна-агресорка також має на меті організувати хаос глобального рівня та вкотре подивитися на реакцію світових лідерів.

Росія працює над тим, щоб в час «Ч» – час рішучих дій – створити стан дезінформації, хаосу та дезорганізації системи державного управління США та країн ЄС й отримати вікно можливостей для геополітичного відкидання Заходу. Яскравий приклад як це уявляється в Кремлі – минулорічний ультиматум НАТО відійти на кордони до 1997 року. Оскільки бліцкриг не вдався ні щодо України, ні щодо НАТО, то Кремль поступово переходить до Плану «В» – довготривалої «народної війни», - наголошує експерт. Поширити

Також Михайло Гончар звернувся з потужним закликом до керівництва НАТО, яке доволі часто жодним чином не реагує на провокації та злочини Росії.

Він закликає членів Альянсу нарешті відмовитись від практики ухиляння публічної ідентифікації російського авторства диверсій, як це, до прикладу, було з “Північними потоками”.