Росію підозрюють в атаці на газопровід Baltic Connector
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Росію підозрюють в атаці на газопровід Baltic Connector

Газопровід Baltic Connector
Джерело:  online.ua

Росія могла завдати удару по газопровіду Baltic Connector між Фінляндією та Естонією і вивести його з ладу принаймні на кілька місяців. 

Що відомо про атаку на газопровід Baltic Connector

Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією, - йдеться у повідомленні фінського видання Iltalehti.

Зазначається, що 10 жовтня о 14:00 мала відбутись офіційна пресконференція представників фінського уряду, однак її перенесли.

За новим часом вона має відбутись о 17:30.

Окрім цього із коментарями з приводу цього питання перед представниками парламенту планує виступити президент країни Петтері Орпо.

У пресрелізі зазначається, що фінські спеціалісти виявили місце пошкодження ділянки газопроводу Baltic Connector.

Пошкодження виявили вніч на 8 жовтня.

Крім того, виявлено несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела у фінському уряді, влада країни планує провести додаткову пресконференцію з приводу безпекового питання.

Точна тема її була суворо засекречена і відома тільки вищому керівництву держави.

Зазначається, що ситуація серйозна й адміністрація штату готується проінформувати про те, що відбувається. Принаймні, там мають бути міністр оборони Антті Хакканен і прем'єр-міністр Орпо.

Газопровід між Фінляндією та Естонією пошкоджений і, за оцінками, вийде з ладу на кілька місяців. Прикордонна служба і Сили оборони Фінляндії розслідували пошкодження газопроводу.

Джерела у сфері закордонних справ і політики безпеки повідомили виданню, що від самого початку уряд вважав за можливе, що Росія націлить диверсійну атаку на газопровід, що проходить Фінською затокою.

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