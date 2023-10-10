Росію підозрюють в атаці на газопровід Baltic Connector

Росія могла завдати удару по газопровіду Baltic Connector між Фінляндією та Естонією і вивести його з ладу принаймні на кілька місяців.
Що відомо про атаку на газопровід Baltic Connector
Зазначається, що 10 жовтня о 14:00 мала відбутись офіційна пресконференція представників фінського уряду, однак її перенесли.
За новим часом вона має відбутись о 17:30.
Окрім цього із коментарями з приводу цього питання перед представниками парламенту планує виступити президент країни Петтері Орпо.
У пресрелізі зазначається, що фінські спеціалісти виявили місце пошкодження ділянки газопроводу Baltic Connector.
Пошкодження виявили вніч на 8 жовтня.
Крім того, виявлено несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.
За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела у фінському уряді, влада країни планує провести додаткову пресконференцію з приводу безпекового питання.
Точна тема її була суворо засекречена і відома тільки вищому керівництву держави.
Зазначається, що ситуація серйозна й адміністрація штату готується проінформувати про те, що відбувається. Принаймні, там мають бути міністр оборони Антті Хакканен і прем'єр-міністр Орпо.
Газопровід між Фінляндією та Естонією пошкоджений і, за оцінками, вийде з ладу на кілька місяців. Прикордонна служба і Сили оборони Фінляндії розслідували пошкодження газопроводу.
Джерела у сфері закордонних справ і політики безпеки повідомили виданню, що від самого початку уряд вважав за можливе, що Росія націлить диверсійну атаку на газопровід, що проходить Фінською затокою.
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