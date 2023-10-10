Россия могла нанести удар по газопроводу Baltic Connector между Финляндией и Эстонией и вывести его из строя по крайней мере на несколько месяцев.
Что известно об атаке на газопровод Baltic Connector
Отмечается, что 10 октября в 14:00 должна была состояться официальная пресс-конференция представителей финского правительства, однако ее перенесли.
По новому времени она должна состояться в 17:30.
Кроме этого, с комментариями по этому вопросу перед представителями парламента планирует выступить президент страны Петтери Орпо.
В прессрелизе отмечается, что финские специалисты обнаружили место повреждения участка газопровода Baltic Connector.
Повреждение было обнаружено ночью на 8 октября.
Кроме того, обнаружена неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники в финском правительстве, власти страны планируют провести дополнительную пресс-конференцию по вопросу безопасности.
Точная тема ее была строго засекречена и известна только высшему руководству государства.
Отмечается, что ситуация серьезная, и администрация штата готовится проинформировать о происходящем. По крайней мере там должны быть министр обороны Антти Хакканен и премьер-министр Орпо.
Газопровод между Финляндией и Эстонией поврежден и, по оценкам, выйдет из строя на несколько месяцев. Пограничная служба и Силы обороны Финляндии расследовали повреждение газопровода.
Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили изданию, что с самого начала правительство считало возможным, что Россия нацелит диверсионную атаку на проходящий Финским заливом газопровод.
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