Россия могла нанести удар по газопроводу Baltic Connector между Финляндией и Эстонией и вывести его из строя по крайней мере на несколько месяцев.

Что известно об атаке на газопровод Baltic Connector

Руководство Финляндии и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией, говорится в сообщении финского издания Iltalehti. Поделиться

Отмечается, что 10 октября в 14:00 должна была состояться официальная пресс-конференция представителей финского правительства, однако ее перенесли.

По новому времени она должна состояться в 17:30.

Кроме этого, с комментариями по этому вопросу перед представителями парламента планирует выступить президент страны Петтери Орпо.

В прессрелизе отмечается, что финские специалисты обнаружили место повреждения участка газопровода Baltic Connector.

Повреждение было обнаружено ночью на 8 октября.

Кроме того, обнаружена неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.

По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники в финском правительстве, власти страны планируют провести дополнительную пресс-конференцию по вопросу безопасности.

Точная тема ее была строго засекречена и известна только высшему руководству государства.

Отмечается, что ситуация серьезная, и администрация штата готовится проинформировать о происходящем. По крайней мере там должны быть министр обороны Антти Хакканен и премьер-министр Орпо.

Газопровод между Финляндией и Эстонией поврежден и, по оценкам, выйдет из строя на несколько месяцев. Пограничная служба и Силы обороны Финляндии расследовали повреждение газопровода.

Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили изданию, что с самого начала правительство считало возможным, что Россия нацелит диверсионную атаку на проходящий Финским заливом газопровод.