Взрыв газопровода Balticconnector. Эксперт указал на причастность РФ и обратился к НАТО

По словам эксперта по международным энергетическим и безопасным отношениям, президента глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, все имеющиеся данные указывают на то, что именно Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

Россия могла повредить газопровод Balticconnector в Балтийском море

В ночь на 8 октября в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector и волоконно-оптическая линия связи, соединяющие Финляндию и Эстонию.

Власти Финляндии назвали это "возможным взрывом", который, к слову, имел магнитуду 1,0.

10 октября на правительственной пресс-конференции в Хельсинки впервые прозвучало заявление о том, что трубопровод и кабель, вероятно, были намеренно повреждены.

Предварительное расследование указывает на то, что повреждение трубы является техногенным и подтверждает версию об акте диверсии.

Неофициально руководство Финляндии и командование Сил обороны Финляндии подозревают, что за повреждением стоит Россия. Подозреваемый есть, но определить виновника бывает сложно. Во вторник официальные представители Финляндии и Эстонии отказались комментировать вопрос, кто или какая сторона стоит за диверсией, - делится своими данными Михаил Гончар. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что накануне взрыва в зоне повреждений находилось судно Балтийского флота ВМФ РФ – гидрограф "Сибиряков", которое на самом деле является разведывательным кораблем.

Что интересно, именно "Сибиряков" и некоторые другие корабли Балтфлота были замечены в зоне газопроводов "Северный поток" в прошлом году незадолго до того, как они были подорваны.

Корабль находился очень близко или почти над трубопроводами, иногда двигаясь на небольшой скорости. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что судно было за пару сотен метров от места одного из взрывов, - отмечает эксперт. Поделиться

Михаил Гончар обращает внимание на то, что факт нахождения разведывательного корабля Балтфлота вблизи зоны диверсии красноречиво говорит сам за себя.

Гончар назвал цель диверсии РФ в Балтийском море и обратился к НАТО

Как отмечает президент глобалистики “Стратегия XXI”, ситуация придельно ясна.

Диверсия в дополнение к событиям на Ближнем Востоке рассеивает внимание Альянса и Еврокомиссии, поскольку она состоялась в море, где доминирует НАТО и ЕС и дополнительно отвлекает внимание от российско-украинской войны.

Кроме того, страна-агрессорка также стремится организовать хаос глобального уровня и в очередной раз посмотреть на реакцию мировых лидеров.

Россия работает над тем, чтобы во время «Ч» – время решительных действий – создать состояние дезинформации, хаоса и дезорганизации системы государственного управления США и стран ЕС и получить окно возможностей для геополитического отвержения Запада. Яркий пример, как это представляется в Кремле – прошлогодний ультиматум НАТО отойти на границы до 1997 года. Поскольку блицкриг не удался ни в отношении Украины, ни в отношении НАТО, то Кремль постепенно переходит к Плану «В» – долговременной «народной войне», - отмечает эксперт. Поделиться

Также Михаил Гончар обратился с мощным призывом к руководству НАТО, которое довольно часто никоим образом не реагирует на провокации и преступления России.

Он призывает членов Североатлантического союза наконец-то отказаться от практики устранения публичной идентификации российского авторства диверсий, как это, к примеру, было с Северными потоками.