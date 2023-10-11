Взрыв газопровода Balticconnector. Эксперт указал на причастность РФ и обратился к НАТО

По словам эксперта по международным энергетическим и безопасным отношениям, президента глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, все имеющиеся данные указывают на то, что именно Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.
Россия могла повредить газопровод Balticconnector в Балтийском море
В ночь на 8 октября в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector и волоконно-оптическая линия связи, соединяющие Финляндию и Эстонию.
Власти Финляндии назвали это "возможным взрывом", который, к слову, имел магнитуду 1,0.
10 октября на правительственной пресс-конференции в Хельсинки впервые прозвучало заявление о том, что трубопровод и кабель, вероятно, были намеренно повреждены.
Предварительное расследование указывает на то, что повреждение трубы является техногенным и подтверждает версию об акте диверсии.
Следует также обратить внимание на то, что накануне взрыва в зоне повреждений находилось судно Балтийского флота ВМФ РФ – гидрограф "Сибиряков", которое на самом деле является разведывательным кораблем.
Что интересно, именно "Сибиряков" и некоторые другие корабли Балтфлота были замечены в зоне газопроводов "Северный поток" в прошлом году незадолго до того, как они были подорваны.
Михаил Гончар обращает внимание на то, что факт нахождения разведывательного корабля Балтфлота вблизи зоны диверсии красноречиво говорит сам за себя.
Гончар назвал цель диверсии РФ в Балтийском море и обратился к НАТО
Как отмечает президент глобалистики “Стратегия XXI”, ситуация придельно ясна.
Диверсия в дополнение к событиям на Ближнем Востоке рассеивает внимание Альянса и Еврокомиссии, поскольку она состоялась в море, где доминирует НАТО и ЕС и дополнительно отвлекает внимание от российско-украинской войны.
Кроме того, страна-агрессорка также стремится организовать хаос глобального уровня и в очередной раз посмотреть на реакцию мировых лидеров.
Также Михаил Гончар обратился с мощным призывом к руководству НАТО, которое довольно часто никоим образом не реагирует на провокации и преступления России.
Он призывает членов Североатлантического союза наконец-то отказаться от практики устранения публичной идентификации российского авторства диверсий, как это, к примеру, было с Северными потоками.
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