Взрыв на газопроводе Balticсonnector. Финляндия назвала причину повреждения
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Мир
Дата публикации

Взрыв на газопроводе Balticсonnector. Финляндия назвала причину повреждения

Финляндия
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Источник:  Yle

Полиция Финляндии заявила, что не видит признаков, указывающих на взрыв на газопроводе между Финляндией и Эстонией. Повреждение было нанесено другим способом.

Что стало причиной повреждения газопровода

Следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи заявил на пресс-конференции, что повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией, возможно, вызвано механической силой.

Он исключил возможность взрыва, отметив, что признаков этого нет.

Глава Центральной Уголовной полиции Робин Лардот заявил, что дело по-прежнему расследуется как саботаж с отягчающими обстоятельствами.

На этом этапе могу сказать, что на морском дне обнаружены посторонние следы.

Правоохранители не комментировали информацию о том, что рядом с местом повреждения проходило российское судно.

Также они не спекулировали о причастности к повреждению структур иностранных государств.

Что известно о повреждениях Balticconnector

8 октября в трубопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию дном Балтийского моря, резко упало давление в 2:00 по местному времени.

Необычное падение давления указывает на то, что морской трубопровод был поврежден и произошла утечка газа.

На данный момент нельзя исключить никаких потенциальных причин сбоя, включая саботаж, заявил 9 октября представитель эстонского оператора газовой системы Elering.

По словам Gasgrid, финской компании, ремонт трубопровода Balticconnector может занять месяцы или больше.

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