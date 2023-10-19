У Фінляндії завершили розслідування обставин аварії на газопроводі Balticconnector

Поліція Фінляндії повідомила про завершення розслідування обставин аварії на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі.

Що відомо про результати розслідування Фінляндії

У заяві фінського правоохоронного відомства зазначається, що наразі планується провести аналіз зразків, які було зібрано в районі аварії у співпраці зі збройними силами та береговою охороною Фінляндії.

Незважаючи на те, що огляд місця події у зв'язку з пошкодженням газопроводу завершено, розслідування та присутність правоохоронців у цьому районі продовжуються, - підкреслюють фінські правоохоронці. Поширити

Там додали, що територію навколо пошкодження газопроводу буде "широко обстежено".

Що кажуть у НАТО

За словами виконуючого обов’язки керівника пресслужби Альянсу Ділана Уайта, члени НАТО вирішили посилити патрулювання Балтійського моря після інциденту із пошкодженням газопроводу Balticconnector.

Він пояснив, що посилення заходів із патрулювання передбачає здійснення додаткових спостережних та розвідувальних польотів, зокрема, з використанням морських патрульних літаків, літаків AWACS (літаки, які обладнані авіаційним комплексом радіовиявлення та наведення) та безпілотників.

Також у район Балтійського моря спрямовано флотилію з чотирьох мінних тральщиків.