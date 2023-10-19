В Финляндии завершили расследование обстоятельств аварии на газопроводе Balticconnector
Категория
Мир
Дата публикации

В Финляндии завершили расследование обстоятельств аварии на газопроводе Balticconnector

Газопровод Balticconnector
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Источник:  Sky News

Полиция Финляндии сообщила о завершении расследования обстоятельств аварии на газопроводе Balticconnector в Балтийском море.

Что известно о результатах расследования Финляндии

В заявлении финского правоохранительного ведомства отмечается, что в настоящее время планируется провести анализ образцов, собранных в районе аварии в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии.

Несмотря на то, что досмотр места происшествия в связи с повреждением газопровода завершен, расследование и присутствие правоохранителей в этом районе продолжаются, - подчеркивают финские правоохранители.

Там добавили, что территория вокруг повреждения газопровода будет "широко обследована".

Что говорят в НАТО

По словам исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Альянса Дилана Уайта, члены НАТО решили усилить патрулирование Балтийского моря после инцидента с повреждением газопровода Balticconnector.

Он пояснил, что усиление мер по патрулированию предполагает осуществление дополнительных наблюдательных и разведывательных полетов, в частности, с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS (самолеты, оборудованные авиационным комплексом радиообнаружения и наведения) и беспилотников.

Также в район Балтийского моря направлена флотилия из четырех минных тральщиков.

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашими союзниками из Эстонии и Финляндии, а также с нашим партнером Швецией. НАТО продолжит адаптировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников, - отметил представитель НАТО.

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