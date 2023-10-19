В Финляндии завершили расследование обстоятельств аварии на газопроводе Balticconnector

Полиция Финляндии сообщила о завершении расследования обстоятельств аварии на газопроводе Balticconnector в Балтийском море.
Что известно о результатах расследования Финляндии
В заявлении финского правоохранительного ведомства отмечается, что в настоящее время планируется провести анализ образцов, собранных в районе аварии в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии.
Там добавили, что территория вокруг повреждения газопровода будет "широко обследована".
Что говорят в НАТО
По словам исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Альянса Дилана Уайта, члены НАТО решили усилить патрулирование Балтийского моря после инцидента с повреждением газопровода Balticconnector.
Он пояснил, что усиление мер по патрулированию предполагает осуществление дополнительных наблюдательных и разведывательных полетов, в частности, с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS (самолеты, оборудованные авиационным комплексом радиообнаружения и наведения) и беспилотников.
Также в район Балтийского моря направлена флотилия из четырех минных тральщиков.
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