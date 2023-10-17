Корабли РФ и Китая были рядом с газопроводом Balticconnector во время аварии

Следователь Центральной криминальной полиции установил суда, находившиеся в районе Balticconnector на момент его разгерметизации. Среди них Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и российский "Севморпуть".

Полиция Финляндии ведет расследование

Полиция Финляндии, которая ведет расследование разгерметизации подводного газопровода Balticconnector, заявляет о двух судах под флагом РФ и Гонконга, которые находились рядом в момент инцидента.

Следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи сказал, что информация из открытых источников позволила установить суда, которые находились в районе Balticconnector на момент его разгерметизации. Среди них Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, и российский "Севморпуть".

Полиция предприняла следственные меры, например, в отношении Newnew Polar Bear и "Севморпути", но также и в отношении других судов, которые, согласно данным, присутствовали в районе на момент повреждения, – пояснил Лохи. Поделиться

Эта проверка предусматривает, среди прочего, анализ маршрутов движения судов, историю их эксплуатации и предыдущую деятельность и будет осуществляться "совместно с ведомствами других государств", добавил представитель финской криминальной полиции.

У Эстонских СМИ тоже есть своя версия аварии на газопроводе

Ранее о присутствии российского и китайского судов в районе газопровода написала эстонская газета Postimees. По данным ее источника, Newnew Polar Bear была почти непосредственно у трубы в момент, когда там началась разгерметизация; кроме того, китайское судно, по данным транспондера, в этот момент притормозило и затем снова продолжило движение.

Этот вопрос настолько чувствителен для властей Эстонии, что он стремится не разглашать вероятных подозреваемых. На прошлой неделе также состоялись переговоры эстонских и китайских дипломатов – хотя неизвестно, относительно ситуации с Balticconnector.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющего Эстонию с Финляндией через Финский залив. Впоследствии выяснилось, что поврежден телекоммуникационный кабель неподалеку.

Генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на Северных потоках, но также отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.