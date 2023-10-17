Корабли РФ и Китая были рядом с газопроводом Balticconnector во время аварии
Категория
Мир
Дата публикации

Корабли РФ и Китая были рядом с газопроводом Balticconnector во время аварии

Poliisi
Balticconnector
Читати українською

Следователь Центральной криминальной полиции установил суда, находившиеся в районе Balticconnector на момент его разгерметизации. Среди них Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и российский "Севморпуть".

Полиция Финляндии ведет расследование

Полиция Финляндии, которая ведет расследование разгерметизации подводного газопровода Balticconnector, заявляет о двух судах под флагом РФ и Гонконга, которые находились рядом в момент инцидента.

Следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи сказал, что информация из открытых источников позволила установить суда, которые находились в районе Balticconnector на момент его разгерметизации. Среди них Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, и российский "Севморпуть".

Полиция предприняла следственные меры, например, в отношении Newnew Polar Bear и "Севморпути", но также и в отношении других судов, которые, согласно данным, присутствовали в районе на момент повреждения, – пояснил Лохи.

Эта проверка предусматривает, среди прочего, анализ маршрутов движения судов, историю их эксплуатации и предыдущую деятельность и будет осуществляться "совместно с ведомствами других государств", добавил представитель финской криминальной полиции.

У Эстонских СМИ тоже есть своя версия аварии на газопроводе

Ранее о присутствии российского и китайского судов в районе газопровода написала эстонская газета Postimees. По данным ее источника, Newnew Polar Bear была почти непосредственно у трубы в момент, когда там началась разгерметизация; кроме того, китайское судно, по данным транспондера, в этот момент притормозило и затем снова продолжило движение.

Этот вопрос настолько чувствителен для властей Эстонии, что он стремится не разглашать вероятных подозреваемых. На прошлой неделе также состоялись переговоры эстонских и китайских дипломатов – хотя неизвестно, относительно ситуации с Balticconnector.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющего Эстонию с Финляндией через Финский залив. Впоследствии выяснилось, что поврежден телекоммуникационный кабель неподалеку.

Генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на Северных потоках, но также отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россию подозревают в атаке на газопровод Balticconnector
Газопровод Baltic Connector
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Взрыв газопровода Balticconnector. Эксперт указал на причастность РФ и обратился к НАТО
Balticconnector
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Взрыв на газопроводе Balticсonnector. Финляндия назвала причину повреждения
Финляндия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.