Кораблі РФ та Китаю були поряд з газогоном Balticconnector під час аварії
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Кораблі РФ та Китаю були поряд з газогоном Balticconnector під час аварії

Poliisi
Balticconnector

Слідчий Центральної кримінальної поліції встановив судна, які були в районі Balticconnector на момент його розгерметизації. Серед них – Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу та російський "Севморпуть".

Поліція Фінляндії веде розслідування

Поліція Фінляндії, яка веде розслідування розгерметизації підводноого газопроводу Balticconnector, заявляє про два судна під прапором РФ і Гонконгу, які перебували поруч в момент інциденту.

Слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі сказав, що інформація з відкритих джерел дозволила встановити судна, які були в районі Balticconnector на момент його розгерметизації. Серед них – Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу, та російський "Севморпуть".

Поліція здійснила слідчі заходи, приміром, щодо Newnew Polar Bear і "Севморпути", але також і стосовно інших суден, які, згідно з даними, були присутні в районі на момент ушкодження, – пояснив Лохі.

Ця перевірка передбачає, серед іншого, аналіз маршрутів руху суден, історію їхньої експлуатації та попередню діяльність, й здійснюватиметься "спільно з відомствами інших держав", додав представник фінської кримінальної поліції.

Естонські ЗМІ теж мають свою версію аварії на газогоні

Раніше про присутність російського та китайського суден у районі газогону

написала естонська газета Postimees. За даними її джерела, Newnew Polar Bear була майже безпосередньо біля труби в момент, коли там почалась розгерметизація; крім того, китайське судно, за даними транспондера, у цей момент пригальмувало й потім знову продовжило рух.

Це питання є настільки чутливим для влади Естонії, що вона прагне не розголошувати ймовірних підозрюваних. Минулого тижня також відбулись переговори естонських та китайських дипломатів – хоча й невідомо, чи стосовно ситуації з Balticconnector.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську затоку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель неподалік.

Генсек НАТО у зв'язку з інцидентом розповів, що Альянс посилив захист підводної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", але теж зазначив, що гарантовано захистити такі об'єкти неможливо.

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