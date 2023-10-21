Повреждение газопровода Balticconnector. Полиция Финляндии обнаружила в море тяжелый предмет
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Повреждение газопровода Balticconnector. Полиция Финляндии обнаружила в море тяжелый предмет

Финляндия
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Источник:  Yle

Полиция Финляндии при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, соединяющего страну с Эстонией, обнаружила в море тяжелый предмет. Также под подозрение попал проходивший мимо место повреждения китайский корабль.

В Финляндии расследуют повреждение газопровода

Генеральный директор расследования, комиссар по преступности Ристо Лохи сообщил, что расследование подтвердило, что повреждение было причинено внешней механической силой. Однако у полиции нет подозрений, что повреждение было вызвано взрывом.

Кроме того, по словам полиции, во время расследования на дне моря был найден кусок почвы, которая, очевидно, содержит какой-то очень тяжелый предмет.

Сейчас выясняем, что это за предмет и связан ли он с повреждением трубы, – говорит Лохи.

Объект находится глубоко в глинистом морском дне, и пока невозможно определить, что это за объект. Его планируют поднять для исследования.

В повреждении газопровода подозревают китайское судно

Также полиция установила, что движение корабля китайской судоходной компании Newnew Polar bear, работающего под флагом Гонконга, совпадает с временем и местом повреждения трубы.

Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы выяснить возможную причастность судна, и у нас также есть контактное лицо финской полиции в Китае, которое решит этот вопрос на месте.

Напомним, что 8 октября был поврежден газопровод Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией. Также был оборван кабель связи между Эстонией и Финляндией.

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