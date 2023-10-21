Повреждение газопровода Balticconnector. Полиция Финляндии обнаружила в море тяжелый предмет

Полиция Финляндии при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, соединяющего страну с Эстонией, обнаружила в море тяжелый предмет. Также под подозрение попал проходивший мимо место повреждения китайский корабль.
В Финляндии расследуют повреждение газопровода
Генеральный директор расследования, комиссар по преступности Ристо Лохи сообщил, что расследование подтвердило, что повреждение было причинено внешней механической силой. Однако у полиции нет подозрений, что повреждение было вызвано взрывом.
Кроме того, по словам полиции, во время расследования на дне моря был найден кусок почвы, которая, очевидно, содержит какой-то очень тяжелый предмет.
Объект находится глубоко в глинистом морском дне, и пока невозможно определить, что это за объект. Его планируют поднять для исследования.
В повреждении газопровода подозревают китайское судно
Также полиция установила, что движение корабля китайской судоходной компании Newnew Polar bear, работающего под флагом Гонконга, совпадает с временем и местом повреждения трубы.
Напомним, что 8 октября был поврежден газопровод Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией. Также был оборван кабель связи между Эстонией и Финляндией.
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