Зима близко. ЕС планирует увеличение лимита цены на газ — FT

Причина увеличения лимита цены на газ зимой – влияние войны между Израилем и ХАМАС и потенциальные акты диверсий на газовой инфраструктуре.

Лимит цены на газ может быть повышен

ЕС рассматривает вопрос о расширении экстренного лимита цены на газ, введенного в начале этого года.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на презентацию Еврокомиссии для дипломатов стран ЕС.

Европейская комиссия заявила, что "нет никаких признаков негативных последствий" с момента вступления в силу этого мероприятия, и что цены на газ сейчас почти на 90% ниже, чем в прошлом году.

Поврежденный газопровод Balticconnector снова начнут эксплуатировать не раньше апреля 2024 года

Верхний предел цены был введен после многих недель напряженных дискуссий между странами-членами, причем Германия и Австрия первоначально выступали против, утверждая, что это приведет к искажению рынков и усугубит дефицит поставок.

Но, как отмечено в презентации Еврокомиссии, ограничение не повлияло на импорт газа в ЕС.

Высокопоставленные дипломаты и чиновники ЕС сообщили, что, несмотря на падение цен на энергоносители и рекордно высокие запасы газа в хранилищах ЕС, на поставки этой зимой может повлиять война между Израилем и ХАМАС и потенциальные акты диверсий на газовой инфраструктуре.

Мы не знаем, что произойдет в этом году. У нас есть ситуация в Израиле, и мы не знаем, как это повлияет на импорт с Ближнего Востока, – сказал один из дипломатов ЕС. Поделиться

Они добавили, что газопровод в Балтийском море, который был поврежден в начале этого месяца, также вызывает беспокойство, и "хорошо было бы иметь страховку".

В разгар энергетического кризиса, вызванного прекращением Москвой поставок газа в Европу после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, цены составили более 300 евро за МВт-час, но не на длительный период.

Государства-члены наконец согласились, что верхний предел начнет действовать, если цены на электроэнергию будут превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней подряд.

Совет Европейского Союза официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен в декабре прошлого года.

В Финляндии расследуют повреждение газопровода

Полиция Финляндии при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, соединяющего страну с Эстонией, обнаружила в море тяжелый предмет. Также под подозрение попал проходивший мимо место повреждения китайский корабль.

Генеральный директор расследования, комиссар по преступности Ристо Лохи сообщил, что расследование подтвердило, что повреждение было причинено внешней механической силой. Однако у полиции нет подозрений, что повреждение было вызвано взрывом.

Кроме того, по словам полиции, во время расследования на дне моря был найден кусок только что почвы, которая, очевидно, содержит какой-то очень тяжелый предмет.