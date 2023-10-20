Корабель РФ прошел возле газопровода в Финляндии, где затем обнаружили повреждения — Reuters

В Финляндии расследуют случай повреждения газового трубопровода Balticonnector. Следователи рассматривают два варианта – диверсию и случайность. В деле фигурируют китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть"
Корабель РФ прошел у газопровода в Финляндии, где затем обнаружили повреждение
Повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, произошло 8 октября. Впоследствии и Швеция сообщила, что третья линия, соединяющая Стокгольм и Таллин, была повреждена примерно в то же время, что и две другие.
После заявления Финляндии эстонские следователи также начали изучать инциденты с телекоммуникационным кабелем. Они заявили, что рассматривают два корабля - китайский NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть".
Только эти два корабля присутствовали на всех трех местах инцидента примерно в то время, когда произошло повреждение, согласно данным отслеживания судов, проверенным Reuters.
Что известно о результатах расследования Финляндии
В заявлении финского правоохранительного ведомства отмечается, что в настоящее время планируется провести анализ образцов, собранных в районе аварии в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии.
Там добавили, что территория вокруг повреждения газопровода будет "широко обследована".
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