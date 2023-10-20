Корабель РФ прошел возле газопровода в Финляндии, где затем обнаружили повреждения — Reuters

В Финляндии расследуют случай повреждения газового трубопровода Balticonnector. Следователи рассматривают два варианта – диверсию и случайность. В деле фигурируют китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть"

Корабель РФ прошел у газопровода в Финляндии, где затем обнаружили повреждение

Повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, произошло 8 октября. Впоследствии и Швеция сообщила, что третья линия, соединяющая Стокгольм и Таллин, была повреждена примерно в то же время, что и две другие.

Полиция установила в ходе уголовного расследования, что движение судна NewNew Polar Bear под флагом Гонконга совпадает с временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна, сообщили финские следователи. Поделиться

После заявления Финляндии эстонские следователи также начали изучать инциденты с телекоммуникационным кабелем. Они заявили, что рассматривают два корабля - китайский NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть".

Мы определили, что во время инцидента в этом районе находились суда NewNew Polar Bear и "Севморпуть". Мы все еще выясняем, причастны ли эти суда к повреждениям, говорится в заявлении. Поделиться

Только эти два корабля присутствовали на всех трех местах инцидента примерно в то время, когда произошло повреждение, согласно данным отслеживания судов, проверенным Reuters.

Что известно о результатах расследования Финляндии

В заявлении финского правоохранительного ведомства отмечается, что в настоящее время планируется провести анализ образцов, собранных в районе аварии в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии.

Несмотря на то, что досмотр места происшествия в связи с повреждением газопровода завершен, расследование и присутствие правоохранителей в этом районе продолжаются, - подчеркивают финские правоохранители. Поделиться

Там добавили, что территория вокруг повреждения газопровода будет "широко обследована".