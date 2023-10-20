Корабль РФ пройшов біля газопроводу в Фінляндії, де потім виявили пошкодження — Reuters

У Фінляндії розслідують випадок пошкодження газового трубопроводу Balticonnector. Слідчі розглядають два варіанти — диверсію і випадковість. У справі фігурують китайський контейнеровоз NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть"

Корабль РФ пройшов біля газопроводу в Фінляндії, де потім виявили пошкодження

Пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, які з’єднують Фінляндію та Естонію, сталося 8 жовтня. Згодом і Швеція повідомила, що третя лінія, що сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно в той самий час, що й дві інші.

Поліція встановила в ході кримінального розслідування, що рух судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу. З цієї причини розслідування зараз зосереджено на ролі зазначеного судна, — повідомили фінські слідчі. Поширити

Після заяви Фінляндії естонські слідчі, які також почали вивчати інциденти з телекомунікаційним кабелем. Вони заявили, що розглядають два кораблі — китайський NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть".

Ми визначили, що під час інциденту в цьому районі перебували судна NewNew Polar Bear і "Севморпуть". Ми все ще з’ясовуємо, чи причетні ці судна до пошкоджень, — йдеться в заяві. Поширити

Лише ці два кораблі були присутні на всіх трьох місцях інциденту приблизно в той час, коли сталося пошкодження, згідно з даними відстеження суден, перевіреними Reuters.

Що відомо про результати розслідування Фінляндії

У заяві фінського правоохоронного відомства зазначається, що наразі планується провести аналіз зразків, які було зібрано в районі аварії у співпраці зі збройними силами та береговою охороною Фінляндії.

Незважаючи на те, що огляд місця події у зв'язку з пошкодженням газопроводу завершено, розслідування та присутність правоохоронців у цьому районі продовжуються, - підкреслюють фінські правоохоронці. Поширити

Там додали, що територію навколо пошкодження газопроводу буде "широко обстежено".