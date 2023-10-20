Корабль РФ пройшов біля газопроводу в Фінляндії, де потім виявили пошкодження — Reuters

У Фінляндії розслідують випадок пошкодження газового трубопроводу Balticonnector. Слідчі розглядають два варіанти — диверсію і випадковість. У справі фігурують китайський контейнеровоз NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть"
Корабль РФ пройшов біля газопроводу в Фінляндії, де потім виявили пошкодження
Пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, які з’єднують Фінляндію та Естонію, сталося 8 жовтня. Згодом і Швеція повідомила, що третя лінія, що сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно в той самий час, що й дві інші.
Після заяви Фінляндії естонські слідчі, які також почали вивчати інциденти з телекомунікаційним кабелем. Вони заявили, що розглядають два кораблі — китайський NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть".
Лише ці два кораблі були присутні на всіх трьох місцях інциденту приблизно в той час, коли сталося пошкодження, згідно з даними відстеження суден, перевіреними Reuters.
Що відомо про результати розслідування Фінляндії
У заяві фінського правоохоронного відомства зазначається, що наразі планується провести аналіз зразків, які було зібрано в районі аварії у співпраці зі збройними силами та береговою охороною Фінляндії.
Там додали, що територію навколо пошкодження газопроводу буде "широко обстежено".
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