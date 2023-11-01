Наскільки газові сховища ЄС заповнені напередодні зими — відповідь аналітиків

Ризик дефіциту газу в Європі цієї зими низький, якщо тільки не станеться якихось серйозних незапланованих перебоїв у постачанні або тривалих похолодань, які вразять Європу і Азію одночасно.

ЄС підготувався до зими

Газові сховища в ЄС майже повністю заповнені, що змушує енергетичні компанії блоку розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні пікового попиту у зимові місяці.

Про це пише Financial Times.

Так, згідно з даними Gas Infrastructure Europe, сховища ЄС заповнені майже на 99%, що перевищує цільовий показник Брюсселя - 90% потужностей до листопада.

Цей показник свідчить про те, що цього року в регіоні зберігається набагато більше газу, ніж дехто побоювався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, завдяки продовженню імпорту скрапленого природного газу та зменшенню попиту, – пише видання. Поширити

За словами FT, це робить ЄС менш вразливим до енергетичного шоку, хоча і не гарантує, що континент матиме всі необхідні енергозапаси на наступну зиму.

Ризик дефіциту газу в Європі цієї зими низький, якщо тільки не станеться якихось серйозних незапланованих перебоїв у постачанні або тривалих похолодань, які вразять Європу і Азію одночасно, – сказала керівниця відділу європейського газового ціноутворення Argus Наташа Філдінг. Поширити

Європа запаслася настільки добре, наскільки це можливо, – додала вона. Поширити

Україна приймає “залишки” європейського газу

За словами FT, оскільки сховища ЄС майже заповнені, компанії все частіше звертаються до України, де знаходяться найбільші в Європі сховища, для зберігання своїх запасів, що призвело до того, що кількість природного газу, що зберігається в Україні, досягла найвищого рівня з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.

Україна стала альтернативою для зберігання газу, незважаючи на ризики, пов'язані з російським вторгненням, частково тому, що вона запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів на три роки, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС. Поширити

За даними "Нафтогазу", сховища в країні розташовані переважно глибоко під землею на заході країни, далеко від лінії фронту, і наразі містять понад 2 млрд кубометрів газу, що належить компаніям з ЄС, – додає видання. Поширити

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що європейські компанії беруть на себе "чистий комерційний ризик", розміщуючи свій газ в українських сховищах, які, незважаючи на те, що знаходяться далеко від зони бойових дій, все ще можуть стати мішенню для російських ударів, зазначає FT.

Запаси газу в українських підземних сховищах на 1 листопада перевищили 16 мільярдів кубометрів.