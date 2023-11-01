Наскільки газові сховища ЄС заповнені напередодні зими — відповідь аналітиків

Ризик дефіциту газу в Європі цієї зими низький, якщо тільки не станеться якихось серйозних незапланованих перебоїв у постачанні або тривалих похолодань, які вразять Європу і Азію одночасно.
ЄС підготувався до зими
Газові сховища в ЄС майже повністю заповнені, що змушує енергетичні компанії блоку розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні пікового попиту у зимові місяці.
Про це пише Financial Times.
Так, згідно з даними Gas Infrastructure Europe, сховища ЄС заповнені майже на 99%, що перевищує цільовий показник Брюсселя - 90% потужностей до листопада.
За словами FT, це робить ЄС менш вразливим до енергетичного шоку, хоча і не гарантує, що континент матиме всі необхідні енергозапаси на наступну зиму.
Україна приймає “залишки” європейського газу
За словами FT, оскільки сховища ЄС майже заповнені, компанії все частіше звертаються до України, де знаходяться найбільші в Європі сховища, для зберігання своїх запасів, що призвело до того, що кількість природного газу, що зберігається в Україні, досягла найвищого рівня з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.
Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що європейські компанії беруть на себе "чистий комерційний ризик", розміщуючи свій газ в українських сховищах, які, незважаючи на те, що знаходяться далеко від зони бойових дій, все ще можуть стати мішенню для російських ударів, зазначає FT.
Запаси газу в українських підземних сховищах на 1 листопада перевищили 16 мільярдів кубометрів.
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