Коли Україна перестане пропускати російський газ своєю територією — відповідь "Нафтогазу"

Україна продовжує транзит російського газу до Європи своєю територією під час повномасштабної війни "виключно з метою підтримки наших європейських колег".

Транзит російського газу через територію України припиниться наприкінці 2024 року

Саме тоді закінчується термін дії контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом", продовжувати його не планують.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо наміру або ініціативи її продовжувати... Ми не ініціюватимемо продовження цього транзиту. Контракт завершиться - транзит зупиниться, - заявив він. Поширити

За словами Чернишова, Україна продовжує транзит російського газу до Європи своєю територією під час повномасштабної війни "виключно з метою підтримки наших європейських колег".

Зовсім не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо та готуватися до зими... Особливо країни, які не мають виходу до морів. І на сьогоднішній день вони потребують цьому обсязі, – зазначив Чернишов. Поширити

Глава "Нафтогазу" зазначив, що Росія не виконує своїх зобов'язань за цим контрактом у повному обсязі, сплативши "не більше 70 відсотків" від того, що має, і заявив, що Україна готова "у будь-який момент" достроково розірвати контракт із "Газпромом" про транзит російського газу українською територією. На уточнююче питання, чи погодиться продовжити його, якщо про це попросять країни ЄС, голова правління "Нафтогазу" зазначив, що ознак цього наразі не бачить.

Давайте не забігати вперед. У мене особисто були переговори в Європейському союзі, в Єврокомісії з відповідними керівниками з цього приводу, і ми не відчуваємо жодних сигналів до "Нафтогазу" чи України щодо продовження цього транзиту, – зазначив Чернишев. Поширити

Європа відмовляється від газу з Росії

Імпорт СПГ з Росії до Литви через Клайпедський термінал призупинено з березня 2022 року, а з квітня того ж року припинено і імпорт російського газу через трубопроводи.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні закликала країни ЄС припинити поставки російського СПГ. Вона заявила, що компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

Примітно, що Британія ввела заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2023 року.

А Німеччина досі купує російський скраплений газ. Розірвання контракту між Німеччиною та націоналізованою донькою “Газпрому” щодо поставок російського скрапленого газу може коштувати Берліну 10 млрд євро.

При цьому націоналізована Німеччиною дочірня компанія “Газпрому” SEFE GmbH поставляє Німеччині російський скраплений газ на умовах контракту, який було укладено ще до злочинного вторгнення в Україну та накладення санкцій на Росію.

Наразі вантажі, які не потрапляють до санкційного списку, прямують до Індії.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

Однак порушення контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 мільярдів євро.