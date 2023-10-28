Когда Украина перестанет пропускать российский газ через свою территорию — ответ "Нафтогаза"

Украина продолжает транзит российского газа в Европу по своей территории во время полномасштабной войны "исключительно с целью поддержки наших европейских коллег".

Транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года

В это время истекает срок действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", продлевать его не планируют.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены или инициативы его продолжать... Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится, – заявил он. Поделиться

По словам Чернышева, Украина продолжает транзит российского газа в Европу по своей территории во время полномасштабной войны "исключительно с целью поддержки наших европейских коллег".

Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, наши партнеры, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме... Особенно страны, не имеющие выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объеме, – отметил Чернышев. Поделиться

Глава "Нафтогаза" отметил, что Россия не выполняет своих обязательств по этому контракту в полном объеме, уплатив "не более 70 процентов" от имеющегося и заявил, что Украина готова "в любой момент" досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом" о транзите российского газа по украинской территории. На уточняющий вопрос, согласится ли продлить его, если об этом попросят страны ЕС, председатель правления "Нафтогаза" отметил, что признаков этого пока не видит.

Давайте не забегайте вперед. У меня лично были переговоры в Европейском союзе, в Еврокомиссии с соответствующими руководителями по этому поводу, и мы не чувствуем никаких сигналов в "Нафтогаз" или Украину о продолжении этого транзита, – отметил Чернышев. Поделиться

Европа отказывается от газа из России

Импорт СПГ из России в Литву через Клайпедский терминал приостановлен с марта 2022 года, а с апреля того же года прекращен импорт российского газа через трубопроводы.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты по истечении текущих.

Примечательно, что Великобритания ввела запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

А Германия до сих пор покупает российский сжиженный газ. Расторжение контракта между Германией и национализированной дочерью "Газпрома" по поставкам российского сжиженного газа может стоить Берлину 10 млрд евро.

При этом национализированная Германией дочерняя компания "Газпрома" SEFE GmbH поставляет Германии российский сжиженный газ на условиях контракта, заключенного еще до преступного вторжения в Украину и наложения санкций на Россию.

В настоящее время грузы, не попадающие в санкционный список, направляются в Индию.

Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику.

Однако нарушение контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро.