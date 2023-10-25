Мінус 60 млрд дол. Експерти прогнозують масштабні втрати РФ на світовому ринку газу

Дослідження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) показало, що частка РФ у світовій торгівлі газом до 2030 року впаде вдвічі порівняно з 2021 роком. Дохід від продажу газу зменшиться на 60 млрд дол.

У світі зменшиться попит на газ

За даними МЕА, світовий попит на природний газ до 2040 буде навіть нижчим, ніж очікувалося.

Причиною є відновлювані джерела енергії, які займатимуть більшу частку енергетичного балансу, а частка газового ринку Росії зменшуватиметься.

Європа скоротила попит на газ після того, як минулого року Росія скоротила поставки до регіону. Тим часом США та Катар нарощують поставки зрідженого природного газу, допомагаючи підтримувати постачання на ринки.

МЕА тепер очікує, що попит на газ досягне піку за всіма прогнозованими сценаріями до 2030 року.

Що відбудеться з російським газо

МЕА передбачає, що навіть просування Росії в бік Азії зіткнеться з «великими труднощами».

Раніше цього місяця російський газовий гігант ПАТ «Газпром» заявив , що в найближчому майбутньому очікує експортувати газ до Китаю на рівнях, подібних до його поставок до Західної Європи.

Для Росії дуже обмежені можливості для забезпечення додаткових ринків. Очікується, що частка країни в міжнародній торгівлі газом, яка становила 30% у 2021 році, скоротиться вдвічі до кінця десятиліття, - заявили в МЕА. Поширити

Водночас чистий дохід РФ від продажу газу впаде з приблизно 100 мільярдів доларів США у 2021 році до менш ніж 40 мільярдів доларів США у 2030 році за всіма сценаріями.

За перші 6 місяців 2023 року експорт газу РФ до Європи вже скоротився на майже 40 млрд кубометрів. До кінця року видобуток в РФ впаде на 62 млрд.